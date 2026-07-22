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Senado aprueba posesión presidencial en Cauca para De la Espriella

De la Espriella busca rendir homenaje a militares en su juramento, mientras enfrenta rechazo de sectores opositores y Petro.

Por AP

Julio 22, 2026 08:49 p.m.
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Senado aprueba posesión presidencial en Cauca para De la Espriella
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      BOGOTÁ (AP) — El Senado colombiano aprobó el miércoles la propuesta para que la toma de posesión presidencial del conservador Abelardo de la Espriella el 7 de agosto sea en un recinto militar en el convulso departamento del Cauca. La iniciativa quedó pendiente del aval de la Cámara de Representantes.

      Congreso debate traslado toma de posesión presidencial Colombia

      Según la Constitución colombiana, la toma de posesión presidencial debe realizarse en una sesión en la sede de la legislatura ubicada en Bogotá, la capital del país. Para que ocurra un traslado deben convenir el Senado y la Cámara de Representantes. Esta última sesionaría la próxima semana.

      De la Espriella afirmó semanas atrás que su asunción al poder será en una guarnición militar en el sur del país y que su objetivo es rendir "un homenaje a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia".

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      Senador Xavier Flórez critica posesión militar De la Espriella

      La aprobación de la propuesta en una de las dos instancias legislativas, con 55 votos a favor de un total de 103 senadores, se da tras el revés sufrido por De la Espriella en la elección de las autoridades del Congreso. El conservador asumirá el poder sin contar con una bancada propia.

      En esta ocasión, su propuesta consiguió el apoyo de los partidos y movimientos conservadores Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional y otros liberales.

      Enrique Gómez, senador por Salvación Nacional, defendió que el Congreso debe salir de su recinto "en respaldo a una de las comunidades más afectadas por la violencia (en referencia al Cauca)" y que, afirmó, ha "sufrido el escarnio, infamia y persecución de grupos criminales y guerrilleros".

      Desde el lado opositor, el senador Xavier Flórez, del oficialista Pacto Histórico, afirmó que la pretensión es "un símbolo peligroso que en América Latina tiene historia" y aseveró que "quienes se han posesionado delante de fusiles y no del pueblo han terminado frecuentemente convertidos en dictadores y tiranos".

      Acciones de la autoridad ante posesión presidencial militar

      Tras el anuncio del mandatario electo, el actual presidente Gustavo Petro ordenó días atrás que ningún recinto militar sea utilizado para la posesión presidencial. "Los cuarteles y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure", señaló en su red social X.

      Petro tampoco asistirá a la ceremonia de investidura señalando un supuesto "fraude" en las elecciones, sin presentar pruebas, pese a que el organismo electoral declaró ganador a De la Espriella sobre el progresista Iván Cepeda.

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