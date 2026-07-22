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Asesinan a alcalde Valentín Lavín Romero en Temoac, Morelos

En 2026, tres alcaldes fueron asesinados en Oaxaca y Morelos, dos en Oaxaca y uno en Morelos, sin detenidos en algunos casos.

Por El Universal

Julio 22, 2026 08:42 p.m.
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Asesinan a alcalde Valentín Lavín Romero en Temoac, Morelos
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles 22 de julio fue asesinado el alcalde Valentín Lavín Romero, de Temoac, Morelos.

      Con esta ejecución ya suman al menos tres alcaldes asesinados en el mismo número de municipios del país. Dos de ellos son del estado de Oaxaca y uno más de Morelos.

      Homicidios de alcaldes en Oaxaca

      *Joel Ángel Bravo Martínez*

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      El pasado 13 de junio, fue asesinado Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca.

      El homicidio ocurrió al interior de su domicilio alrededor de las 08:00 horas, cuando un grupo de hombres armados lo agredieron.

      Días antes, el 22 de mayo, el presidente reportó haber sido víctima de un asalto en la carretera Acatlán-Oaxaca.

      Hasta la noche de este miércoles no se reportan personas detenidas por el asesinato del presidente.

      *Eduardo Saavedra López*

      Casi un mes después, el 12 de julio, el alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca, Eduardo Saavedra López, fue asesinado afuera de su domicilio.

      De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el alcalde se encontraba realizando labores de vigilancia durante la madrugada cuando dos personas montadas en motocicletas le dispararon en reiteradas ocasiones.

      Los pobladores de Yogovana comentaron que desde días antes del hecho comenzó un conflicto entre personas armadas y autoridades comunitarias encabezadas por el agente municipal.

      Dos días después del altercado, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer la detención de M.M.G., como probable autor del asesinato.

      Ataque y respuesta en Morelos

      *Valentín Lavín Romero*

      Este 22 de julio se dio a conocer la muerte del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero tras la irrupción por parte de hombres armados al palacio municipal.

      Según los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:32 horas y tras el ataque los ejecutores del crimen, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, huyeron.

      Los reporteros del estado mencionan que es el segundo ataque armado que enfrentó el edil este año.

      Hasta la noche de este miércoles, no hay detenidos, pero las autoridades aseguraron agotar todas las líneas de investigación para detener a los responsables.

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