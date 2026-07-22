Rebeldes hutíes bloquean Bab el-Mandeb y afectan comercio marítimo

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EL CAIRO (AP) — Un bloqueo contra Arabia Saudí declarado por los rebeldes hutíes de Yemen podría agravar la guerra contra Irán y perturbar aún más los suministros mundiales de petróleo y el comercio internacional.

Los rebeldes dicen que han cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb al transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí, en represalia por el bloqueo del reino sobre Yemen y por un ataque reciente al aeropuerto internacional en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes. Los hutíes aseguran haber obligado a seis barcos a desviar su ruta el martes, pero no hubo confirmación independiente.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es un paso marítimo vital, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Aproximadamente el 12% del comercio mundial, incluida una cuarta parte del tráfico mundial de contenedores, pasa por este estrecho, desplazándose entre Europa y Asia a través del canal de Suez, en Egipto.

El estrecho se ha vuelto aún más crucial para las exportaciones de petróleo saudí desde que la perturbación en el estrecho de Ormuz durante la guerra contra Irán limitó severamente los envíos que salen del golfo Pérsico.

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Los hutíes dicen que sólo detendrán embarcaciones relacionadas con Arabia Saudí, o que entren y salgan de sus puertos del mar Rojo. Pero durante un bloqueo similar anunciado contra Israel por la guerra en Gaza, los rebeldes atacaron muchas embarcaciones con poca o ninguna conexión con ese conflicto.

La amenaza por sí sola podría disuadir a navieras internacionales de usar la ruta.

Ataques esporádicos podrían bloquear la vía marítima en gran medida

Los hutíes no controlan la parte de la costa yemení a lo largo de Bab el-Mandeb, pues está en manos de sus oponentes en la guerra civil del país. Pero controlan territorio a menos de 100 kilómetros (60 millas) de distancia.

Tres funcionarios hutíes le dijeron a la AP el martes que el grupo lleva meses planificando cómo interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho. Esos planes incluyen el uso de minas navales, embarcaciones cargadas de explosivos, drones y helicópteros para permitir que combatientes aborden barcos, señalaron los funcionarios, que hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a hablar con los medios.

Indicaron que primero se les advertiría a las embarcaciones que no crucen límites designados en el estrecho. Si los barcos ignoran las advertencias, los hutíes recurrirían a la acción militar.

En el estrecho de Ormuz, Irán ha demostrado que incluso ataques esporádicos contra barcos pueden bastar para cerrar de facto una vía marítima crucial, al elevar los riesgos y los costos de las primas de seguro.

Comercio mundial podría verse afectado en un segundo punto de estrangulamiento

"Si Bab el-Mandeb queda bajo presión al mismo tiempo que el transporte marítimo en el golfo Pérsico, se produce una perturbación simultánea en dos de las rutas marítimas más importantes del mundo", advirtió el martes Clionadh Raleigh, fundadora de ACLED, un servicio de monitoreo de conflictos.

Más de 7 millones de barriles de petróleo al día transitaron por Bab el-Mandeb en junio, frente a unos 4 millones antes de la guerra contra Irán, escribió Allison Minor, directora del Proyecto de Integración de Oriente Medio del Atlantic Council —un centro de investigación especializado en relaciones internacionales—, en un análisis publicado el lunes.

Recientemente, Arabia Saudí ha estado exportando unos 4 millones de barriles de petróleo al día a través de su puerto de Yanbu en el mar Rojo, lo que ha amortiguado el impacto del cierre del estrecho de Ormuz, que aun así ha sacudido economías en todo el mundo.

Arabia Saudí aún podría colocar crudo en el mercado sin usar Bab el-Mandeb, enviando hasta 2,5 millones de barriles al día a través del mar Rojo hacia Egipto, cuyo oleoducto SUMED puede transportarlo al Mediterráneo. También podría enviar 1 millón de barriles al día a través del canal de Suez.

Además, las navieras internacionales podrían reprogramar sus rutas, tal como hicieron en el punto álgido de la guerra en Gaza. Pero eso implica rodear el cabo de Buena Esperanza frente a Sudáfrica, lo que añade una o dos semanas a los viajes, y eleva los costos.

Los ataques podrían provocar represalias y reactivar la guerra en Yemen

Los hutíes atacaron más de 100 embarcaciones en el punto álgido de la guerra en Gaza, antes de que una dura campaña aérea de Estados Unidos e Israel pusiera fin a los ataques a comienzos de 2025.

El presidente estadounidense Donald Trump restó importancia a la amenaza más reciente.

"Hasta ahora no ha ocurrido", les dijo el mandatario a los periodistas en el Despacho Oval el martes. "Creo que si hay algo así, simplemente tendremos que ocuparnos del asunto".

Los hutíes también corren el riesgo de reactivar la guerra contra Arabia Saudí y sus aliados en Yemen, donde los principales combates terminaron con una tregua en 2022. El ejército saudí dice que mantendrá Bab el-Mandeb abierto.

"Todas las amenazas hutíes contra embarcaciones en tránsito serán abordadas con rapidez y firmeza, ya que tales amenazas constituyen una violación flagrante al derecho internacional y se encuadran en actos de piratería marítima", sostuvo el mayor general Turki al-Malki, portavoz militar saudí.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014, cuando los rebeldes tomaron Saná y gran parte del norte del país, obligando al gobierno a exiliarse. Arabia Saudí ha encabezado una coalición internacional que combate a los rebeldes, y también impuso un bloqueo aéreo y marítimo sobre las zonas de Yemen controladas por los hutíes, que se había relajado en los últimos años.

Los hutíes dicen que Arabia Saudí atacó el aeropuerto de Saná previamente este mes en un intento de detener un vuelo que transportaba a líderes hutíes de regreso desde Irán, donde habían asistido al funeral del fallecido líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El avión aterrizó sin problemas en otro aeropuerto.

Luego, los hutíes lanzaron misiles y drones contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en Arabia Saudí, en la confrontación más significativa en años.

Los hutíes dicen que el cierre de Bab el-Mandeb al tráfico saudí busca romper el bloqueo de la coalición.

Ahmed Nagi, analista senior sobre Yemen en el International Crisis Group —un organismo sin fines de lucro enfocado en prevenir conflictos—, señaló que el bloqueo también beneficia al aliado de los hutíes, Irán, en un momento en que Estados Unidos ha reanudado ataques aéreos diarios.

"Desde la perspectiva de Irán, abrir puntos adicionales de presión en toda la región le da más margen de maniobra", explicó Nagi. "Los hutíes proporcionan a Teherán influencia sobre uno de los cuellos de botella marítimos más importantes del mundo".