ICE sanciona a un agente por uso excesivo de la fuerza en 2024

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WASHINGTON (AP) — Un solo agente migratorio de Estados Unidos ha sido remitido a un proceso disciplinario por un incidente de uso de la fuerza desde que comenzó el gobierno del presidente Donald Trump, manifestaron miembros demócratas de la Comisión de Seguridad Nacional de la cámara baja, luego de una sesión informativa con funcionarios de inmigración el miércoles sobre cámaras corporales, detenciones de vehículos y capacitación.

Disparos mortales y críticas a ICE

La sesión a puerta cerrada para los miembros de la comisión se llevó a cabo tras dos incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les dispararon y mataron a dos inmigrantes a quienes intentaban arrestar, lo que ha generado preocupación por las tácticas de la agencia en un momento en que está intensificando sus arrestos.

Los disparos en Maine y Houston en el lapso de una semana han provocado duras críticas de que no hay suficiente supervisión sobre la agencia, clave para el programa de Trump de deportaciones masivas. Al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que el mandatario lanzó la iniciativa tras volver al cargo. En los disparos de Maine, familiares del agente del ICE que abrió fuego afirman que tenía antecedentes de comportamiento violento y que nunca debió haber recibido una placa ni un arma.

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Quejas, investigaciones y capacitación

El representante demócrata Seth Magaziner señaló que durante la sesión informativa les dijeron que ha habido 56 quejas por uso excesivo de la fuerza contra agentes del ICE; 32 fueron desestimadas y una fue remitida para que se tome una acción disciplinaria. Magaziner indicó que les dijeron que aún no se había impuesto ninguna sanción. El resto de los incidentes sigue bajo investigación, agregó.

"Simplemente resulta increíble que una agencia de más de 20 mil agentes —con todo el caos que hemos visto durante el último año y medio, con las tensiones y civiles heridos y muertos—, que no se determine que nadie haya violado las normas de uso de la fuerza, con la excepción de posiblemente una persona", expresó Magaziner.

El DHS indicó el miércoles en un comunicado que se les exigen cuentas a los agentes del ICE que violan las políticas de la agencia, que sus elementos reciben capacitación en tácticas de desescalada y toman un curso anual de actualización sobre las políticas de uso de la fuerza. La agencia también defendió a sus agentes, diciendo que operan en un entorno en el que son atacados constantemente.

"Cuando se enfrentan a circunstancias peligrosas, los profesionales de las fuerzas del orden del DHS han utilizado su capacitación para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y a la población", subrayó la agencia.

Las cifras marcan un incremento desde febrero, cuando el entonces director interino Todd Lyons declaró en un testimonio ante el Senado que el ICE había abierto 37 investigaciones por uso excesivo de la fuerza; 18 de ellas se cerraron, 19 seguían pendientes y una fue remitida para "acciones adicionales", dijo Lyons.

El demócrata de mayor rango en la comisión, el representante Bennie Thompson comentó que los funcionarios del ICE no pudieron hablar sobre los disparos en Maine o Houston, ya que ambas investigaciones están abiertas. Thompson, quien dijo que salió de la sesión informativa con más preguntas que respuestas, indicó que quería saber quién investiga los incidentes de uso de la fuerza: "A veces decían que el FBI, a veces decían que el HSI (siglas en inglés de Investigaciones de Seguridad Nacional). A veces decían otra entidad".

Los funcionarios dijeron que volverían a capacitar a los agentes que tenido un plan de estudios más corto que estuvo vigente el otoño pasado, señaló Thompson. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró en junio que la agencia incrementaría la capacitación que reciben los nuevos agentes a partir de este mes.

Thompson señaló que presionó para obtener respuestas sobre cuántos agentes habían sido convocados de nuevo para una nueva capacitación y cómo se les está capacitando, pero no pudo obtener respuestas claras.

Añadió que él y el presidente de la comisión, el representante republicano Andrew Garbarino, se pondrán en contacto con el ICE para hacerle una serie de preguntas.

Garbarino dijo que agradecía que el ICE les informara a los miembros.

"Hoy fue una oportunidad importante para que los miembros recibieran respuestas oportunas sobre el estado del despliegue de cámaras corporales para las fuerzas policiales en el terreno, los estándares y requisitos de capacitación y verificación, y las directrices actuales sobre el uso de detenciones de vehículos como parte de la aplicación de las leyes de inmigración", señaló Garbarino en un comunicado.

En cuanto a las detenciones de vehículos, Magaziner dijo que les informaron que las directrices actuales para los agentes de ICE es realizarlas sólo cuando no haya otra alternativa, y que se supone que deben usar luces y sirenas. Pero, según Magaziner, esa directriz sólo se ha transmitido verbalmente al personal, en lugar de mediante una instrucción por escrito.

Tanto el incidente de Maine como el de Houston implicaron disparos contra inmigrantes que iban en vehículos en movimiento, lo que plantea dudas sobre la capacitación del ICE y sus políticas en torno a cómo intenta detener a personas cuando están conduciendo.

Tras la muerte en Maine, funcionarios del gobierno de Trump dijeron a los agentes del ICE que suspendieran la mayoría de las detenciones de vehículos. Pero al día siguiente, el mandatario anunció en redes sociales que quería que la agencia siguiera haciéndolas.