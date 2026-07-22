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MrBeast se casa en isla privada Necker con Thea Boyseen

La pareja contrajo matrimonio el 14 de julio en la isla Necker, propiedad de Richard Branson, en un evento privado.

Por El Universal

Julio 22, 2026 08:46 p.m.
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MrBeast se casa en isla privada Necker con Thea Boyseen
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Uno de los personajes más influyentes del entorno digital, es el youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, quien acaba de sorprender a sus más de 87 millones de seguidores en Instagram al compartir las fotos de su boda con la también creadora de contenido, Thea Boyseen.

      MrBeast boda isla privada Necker

      De acuerdo con medios estadounidenses, la pareja contrajo matrimonio en la isla privada Necker, propiedad del millonario Richard Branson y que pertenece a un conjunto de Islas Vírgenes Británicas.

      Tras comprometerse durante las celebraciones por Navidad del 2024, la lujosa boda de la pareja se llevó a cabo el pasado 14 de julio, pero se extendió por varios días en el destino paradisíaco y fue exclusivamente para familiares y amigos de la pareja.

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      Perfil y trayectoria de Thea Boyseen

      La ahora esposa de la estrella de Youtube, lució un vestido de novia largo y entallado con textura de encaje, además destacó durante el evento con varios cambios de vestuario, al igual que el creador de contenido.

      La esposa del youtuber es una streamer originaria de Sudáfrica de 27 años que ganó reconocimiento en redes sociales gracias a la plataforma Twitch, donde tiene un canal dedicado a los videojuegos. Además de ser la autora del libro de fantasía "The Marked Children" dirigida al público juvenil.

      Fuera del mundo digital, Boyseen cuenta con estudios en Derecho y Psicología, carreras que concluyó de manera simultánea en 2022, y posteriormente obtuvo una Maestría en Neuropsicología Cognitiva Humana en la Universidad de Edimburgo.

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