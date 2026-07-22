Tras 25 horas, continúa audiencia de Ernesto Ruffo
La Fiscalía General de la República presentó pruebas durante la audiencia que ya dura más de un día.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- El futuro procesal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete acusados más sigue en suspenso a 25 horas de que comenzó la audiencia en la cual se decidirá si son vinculados por formar parte de una red de huachicol fiscal.
Audiencia prolongada en Almoloya de Juárez
La diligencia dirigida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, transcurre por videoconferencia y a puerta cerrada.
Durante la misma, se han decretado recesos y, en su oportunidad, la defensa de cada uno de los acusados respondieron a los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Posible vinculación a proceso por huachicol fiscal
Se espera que en el transcurso de las próximas horas, la juzgadora resuelva si hay datos de prueba suficientes para vincular a proceso a los ocho detenidos por los delitos de crimen organizado y contrabando de combustible.
Se trata de una de las audiencias más largas que se han registrado desde que empezó operación el sistema penal acusatorio por medio de juicios orales.
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