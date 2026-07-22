Huawei presenta en México la serie Pura 90s con cámaras avanzadas

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Huawei presentó en México su nueva serie Pura 90s, conformada por dos nuevos dispositivos cuya principal característica es la cámara. Bajo la filosofía "Now is your moment", la compañía china brinda cámaras de gama alta con integración de inteligencia artificial para tomas perfectas.

Características principales de la serie Pura 90s

La serie está conformada por el Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro. En Tech Bit de EL UNIVERSAL te contamos los detalles de estos nuevos dispositivos y cuáles serán sus precios en México.

Huawei Pura 90s Pro Max

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Una de las características que llaman la atención de ambos dispositivos es el diseño. En el primero encontramos un marco central metálico con degradado de dos tonos, una referencia que podría recordarnos a los atardeceres en la playa.

Destaca su cámara telefoto de 200 MP, la cual permite tomar videos nítidos con zoom 20x gracias al procesamiento RAW en tiempo real a nivel del chip.

Además, incorpora una cámara HDR de Ultra Iluminación con sensor RYYB y estabilización CIPA 7.0, que te ayudará a tomar fotos a mano alzada de forma increíble.

También incluye herramientas de IA en la app de Galería como Composición con IA, Eliminar reflejo y Mover con IA.

Asimismo, cuenta con una carga ultrarrápida Huawei Supercharge de hasta 1000 W en el modelo Pro Max.

El precio de este dispositivo depende de su versión:

· Versión 12 GB + 256 GB: 28 mil 499 pesos

· Versión 12 GB + 512 GB: 32 mil 999 pesos

Detalles del Huawei Pura 90s Pro y otros lanzamientos

Huawei Pura 90s Pro

Por otro lado, Huawei también presentó el Pura 90s Pro, que está inspirado en la paleta de colores fresca y festiva. Los colores disponibles son: Guayaba Fizz, Naranja Spritz, Blanco Frapé y Soda Mora.

Este dispositivo cuenta con una cámara de Ultra Iluminación de 50 MP, Ultra Gran Angular de 12.5 MP y Macro Telefoto de Ultra Iluminación de 50 MP.

Cuenta con EMUI 16, la interfaz de usuario de Android que está creada para brindar una experiencia fluida e inteligente en el equipo, sobre todo al utilizar IA para diferentes actividades.

Los precios con los que llega este dispositivo son:

· Versión 12 GB + 256 GB: 22 mil 999 pesos

· Versión 12 GB + 512 GB: 27 mil 999 pesos

Otros dispositivos de Huawei

La marca china aprovechó este evento para presentar otros dispositivos que se unen a su catálogo. Uno de ellos son los Huawei FreeClip 2 S, audífonos Open-Ear con un diseño innovador y resistente para que el usuario pueda usarlo en cualquier momento.

Su precio en México será de 4 mil 499 pesos y estarán disponibles a la venta a partir del 29 de julio en línea y el 10 de agosto en canales físicos.

También presentaron la Huawei MatePad Air, una tableta para quienes buscan productividad completa sin sacrificar la portabilidad del equipo. Viene incluido el Huawei Smart Magnetic Keyboard para quienes quieran convertir la tableta en una computadora portátil.

Llega en tres precios distintos:

· MatePad Air PaperMatte Edition, 8GB + 256GB, Azul (con teclado incluido en caja): 22 mil 999 pesos.

· MatePad Air PaperMatte Edition, 12GB + 256GB, Azul (con teclado incluido en caja): 25 mil 999 pesos.

· MatePad Air PaperMatte Edition, 8GB + 256GB, Rosa (con Huawei MPencil Pro Rosa incluido en caja): 19 mil 999 pesos.

Estará disponible en e-commerce el 17 de agosto y en canales físicos a partir del 14 de septiembre.

Finalmente, presentó el Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition desarrollado en colaboración con la diseñadora Francesca Amfitheatrof. Incorpora 99 diamantes naturales, un cristal de zafiro tallado con precisión mediante un proceso de corte tipo diamante y una colección de exclusivas esferas inspiradas en la naturaleza y la secuencia de Fibonacci, convirtiéndolo en una auténtica pieza de lujo.

Además, tiene funciones de salud avanzadas y tecnología X-TAP.

Estará disponible en el país a partir del 27 de julio a un precio de 69 mil 999 pesos.