Colapsa techo de escuela pakistaní

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Peshawar, Pakistán.- El derrumbe del tejado en una escuela privada provocó la muerte el jueves de al menos 34 niños y una maestra y dejó más de 50 heridos en la ciudad noroccidental pakistaní de Peshawar, según autoridades y un portavoz del hospital, en el incidente más mortífero de ese tipo en el país.

Muchos de los niños muertos o heridos en la escuela Al-Khair tenían entre 6 y 12 años y el mayor tenía 14, informó el portavoz del hospital Lady Reading, Mohammad Asim. Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico, señaló.

Horas después del derrumbe en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, el portavoz de los servicios de emergencia Bilal Faizi dijo que se había sacado a todas las personas atrapadas bajo los escombros y que los equipos habían despejado los restos del colapso.

Cientos de dolientes se reunieron más tarde en el cercano cementerio de Rehman Baba para realizar oraciones fúnebres masivas mientras el duelo se apoderaba del vecindario y avisos transmitidos por altavoces de mezquitas instaron a los residentes a unirse en oraciones por los fallecidos.

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Los residentes dijeron que la mayoría de los niños muertos vivían en el vecindario de Dir Colony, donde se encuentra la escuela, por lo que no sabían a qué familia en duelo visitar primero para ofrecer condolencias.

Mahwish Zaman, una maestra herida que habló desde una cama de hospital, dijo que estaba en su salón cuando el tejado se derrumbó y sintió como si el cielo se hubiera caído. Recuperó la conciencia en el hospital.

En Islamabad, el presidente Asif Ali Zardari expresó su pesar por las muertes y ofrecieron condolencias a las familias en duelo en declaraciones separadas. "Toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas en esta hora de tristeza", dijo el mandatario paquistaní.