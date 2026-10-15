Flávio Bolsonaro acusa a Lula de promesas incumplidas en campaña

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Río de Janeiro, 15 oct (EFE).- El senador y candidato de la ultraderecha brasileña, Flávio Bolsonaro, acusó este jueves al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en la segunda vuelta de las presidenciales, de hacer promesas que no cumplirá, como la de ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

Acusaciones de Flávio Bolsonaro sobre promesas de Lula

"Está prometiendo todo lo que no va a cumplir ahora que ha perdido (la primera vuelta)", afirmó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en su transmisión semanal en directo por las redes sociales.

Lula anunció este jueves que impulsará una enmienda constitucional para ofrecer transporte público gratuito los fines de semana para que los trabajadores aprovechen sus días libres para pasear y "ser felices", después de que el Congreso aprobara reducir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas.

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La propuesta hace parte de una serie de medidas anunciadas por Lula en las últimas semanas que abarcan desde ayudas para los sectores más pobres y subsidios a los combustibles hasta beneficios para taxistas y pequeños empresarios.

El senador criticó al mandatario de recurrir a las mismas promesas que hizo desde su primera campaña y de utilizar las emociones para convencer a los votantes.

Propuesta y críticas sobre seguridad pública

Asimismo lo acusó de intentar impulsar una reforma constitucional sobre seguridad pública a pocos días de la segunda vuelta sin haber hecho nada en esa materia durante su Gobierno.

"Le ha entrado la desesperación a Lula. Nunca hizo nada por la seguridad pública y ahora, cuando falta poco para las elecciones, intenta sacar adelante la propuesta", aseguró.

Para esa reforma el candidato de la ultraderecha defendió "mejorar" la propuesta sugiriendo reducir de 18 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal en determinados delitos graves.

No obstante, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, retiró este jueves la propuesta de enmienda constitucional de la agenda ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y la oposición, especialmente sobre el tema de la reducción de la edad penal.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, frente al 45 % de Lula pero el margen se ha ido cerrando de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre y en las últimas encuestas la diferencia entre ambos es de tan solo dos puntos, lo que supone empate técnico.