Lanzan campaña para ayudar a familia de mexicano asesinado por ICE

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La muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas, ha generado indignación y muestras de solidaridad por parte de la comunidad.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización defensora de los derechos de los hispanos más grande y antigua de Estados Unidos, lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para ayudar a la familia.

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"La mañana del 7 de julio de 2026, Lorenzo Salgado Araujo fue arrebatado a las personas que más lo querían. Tenía 52 años. Era esposo, padre de tres hijos, dueño de un pequeño negocio y el alma de su familia. Este fondo se creó para ayudar a su familia a superar los días difíciles que se avecinan y para que puedan pasar el duelo sin la preocupación adicional de cómo van a salir adelante", señala la campaña.Hasta la mañana de este jueves se habían recaudado 242 mil 109 dólares (4.2 millones de pesos mexicanos), de una meta de 350 mil dólares que se fijó. Entre los donadores destacados está el influencer y activista político uruguayo-estadounidense Carlos Eduardo Espina."Por encima de todo, Lorenzo fue un padre dedicado a sus tres hijos. Trabajó tan duro para que sus hijos pudieran tener más de lo que él había tenido, para que su futuro fuera más prometedor que sus propios comienzos. Todo lo que construyó, lo hizo por ellos. Ahora, tres jóvenes deben seguir adelante sin su padre, y su madre debe encontrar la manera de mantener unida a la familia", señala LULAC en la campaña."Los fondos recaudados aquí se destinarán directamente a su esposa y a sus tres hijos para ayudar con los gastos del funeral y el entierro, los gastos legales, los gastos de la vida cotidiana y las necesidades de la esposa, quien ha perdido a su compañero de toda la vida y único sustento", añade la organización que pide a la gente "repetir el nombre" de Lorenzo Salgado y ha exigido una investigación independiente de su muerte.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, afirma que Salgado intentó huir, en medio de un operativo para arrestarlo por estar ilegalmente en el país. Según su versión, el mexicano embistió con su vehículo a un agente del ICE, que disparó "en defensa propia".Sin embargo, la familia, activistas y legisladores defienden la necesidad de una investigación independiente y han pedido a quien tenga videos de lo ocurrido los entregue para saber qué fue exactamente lo que pasó.LULAC recordó el caso de Renee Good, la estadounidense asesinada por un agente del ICE, en un caso en el que también se alegó que ella embistió con su vehículo al agente y que éste disparó para defenderse. Sin embargo, videos del momento en que ocurrieron los hechos desmintieron la versión.En el caso de Salgado, un nuevo video difundido en redes sociales muestra al ICE persiguiendo a la camioneta del mexicano, no a éste intentando embestir a los agentes de ICE.Cientos de personas se manifestaron la tarde-noche del miércoles en el barrio Magnolia Park, donde ocurrió la muerte de Salgado, y exigieron el fin de ese tipo de operaciones por parte del ICE."Este es el lugar exacto donde Lorenzo exhaló su último aliento", dijo César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, un grupo defensor de los derechos civiles. "En un espíritu de solidaridad, no sé ustedes, pero yo digo: si vienen por uno de nosotros, vienen por todos nosotros", añadió, de acuerdo con el portal Houston Public Media.La activista Conchita Reyes, junto con la sección de Houston de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dio a conocer durante la protesta una declaración de la familia Salgado Araujo, con la que LULAC ha estado colaborando desde el tiroteo."Aquí, en la calle Canal, fue donde mi papá, Lorenzo Salgado Araujo, recibió un disparo y se desangró antes de fallecer", dijo Reyes. "Yacía aquí con dolor y temiendo por su vida, con el miedo de dejar atrás a su familia. No merecía morir. [...] Merecía llevar a sus trabajadores a la obra, terminar las casas y regresar a casa con su amada esposa".