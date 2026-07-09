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Muertes por ébola en Congo llegan a 600; sospechan casos nuevos

El virus Bundibugyo sin vacuna complica la contención del brote en el este de Congo.

Por AP

Julio 09, 2026 04:52 p.m.
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Muertes por ébola en Congo llegan a 600; sospechan casos nuevos
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      Las autoridades sanitarias sospechan que el ébola se ha propagado a partes de la República Democrática del Congo donde no se habían registrado casos hasta ahora, informó el gobierno el jueves, al tiempo que el número de muertos por el brote del virus en el país llegaba a 600.

      De acuerdo con el Ministerio de Salud congoleño, ahora se han reportado posibles casos en las provincias de Tshopo y Haut-Uele, lo que señala la continua propagación de la enfermedad más allá del epicentro en Ituri.

      El reporte más reciente del gobierno congoleño, publicado a última hora del miércoles, indicó que se sospecha que hay dos nuevos casos en Kisangani, en la provincia de Tshopo. El ministro de salud no indicó cuántos casos se sospechaba que hay en Haut-Uele. El número total de casos confirmados en todo el país ha alcanzado ahora los 1.759.

      Según el informe, uno de los dos casos sospechosos estaba vinculado a la zona de salud de Nia-Nia, en la provincia de Ituri, donde se reportaron los primeros enfermos, y el otro caso "no tiene una conexión geográfica aparente con brotes conocidos". Las autoridades ya investigan.

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      Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después que la enfermedad se transmitió durante semanas sin detección oficial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El brote más reciente está causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna ni un tratamiento aprobados.

      La semana pasada comenzaron ensayos clínicos de tratamiento luego que investigadores pusieran en marcha un estudio muy esperado con la esperanza de combatir el virus.

      Los esfuerzos por contener el virus también se han visto obstaculizados por una brecha de financiamiento, ataques a centros de salud y un conflicto armado en el este del Congo, el epicentro del brote.

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