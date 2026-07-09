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Gilberto Mora suma millones de seguidores tras Mundial 2026

El mediocampista de Xolos de Tijuana fue una de las revelaciones mexicanas con solo 17 años en el Mundial.

Por El Universal

Julio 09, 2026 04:32 p.m.
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      Sin lugar a dudas, Gilberto Mora fue una de las grandes revelaciones de México durante la Copa del Mundo. Su desempeño dentro del terreno de juego lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados del Tricolor, demostrando madurez con apenas 17 años.


      El impacto de Mora trascendió las canchas. Apenas unas horas después de graduarse de la preparatoria, el mediocampista volvió a acaparar los reflectores gracias al crecimiento de su popularidad en redes sociales.

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      Mora, futbolista de Xolos de Tijuana y una de las mayores promesas del futbol mexicano, fue uno de los jugadores que registró el mayor crecimiento en redes sociales a nivel mundial durante la Copa del Mundo.
      De acuerdo con datos de Emplifi, plataforma especializada en análisis y gestión de redes sociales, entre el 1 y el 7 de julio Gilberto se ubicó como el tercer futbolista que más seguidores ganó durante el Mundial, superando incluso a figuras de talla internacional como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Jude Bellingham.
      Luego de la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra, Gilberto Mora sumó 3.55 millones de nuevos seguidores en sus redes sociales, una cifra que refleja el impacto que tuvo su participación en la Copa del Mundo. El joven mediocampista únicamente fue superado por Erling Haaland, quien registró un crecimiento de 11.83 millones de seguidores durante el mismo periodo.
      Actualmente, el atacante cuenta con 6.3 millones de seguidores en sus plataformas oficiales, donde los aficionados no han dejado pasar la oportunidad de expresarle su apoyo y reconocimiento a través de miles de comentarios positivos en cada una de sus publicaciones.

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