Árbitros que estarán en el Argentina vs Suiza de cuartos de final

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Este sábado la Selección Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza y este jueves, la FIFA compartió quiénes serán los árbitros encargados de impartir justicia.

El juez principal será el portugués Joao Pinheiro, y estará acompañado por Bruno Jesús y Luciano Maia, también nacidos en Portugal. Los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen completan el equipo arbitral.

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Pinheiro ya estuvo presente en un partido de Suiza en este Mundial, fue en la goleada 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos.Es un árbitro destacado, aunque tuvo una polémica fuerte en la semifinal de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, ya que los teutones protestaron por dos manos de Nuno Mendes y Joao Neves.En ese partido, el Múnich se quejó por no expulsar a Mendes y no cobrar penalti por una mano de Neves.