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Árbitros que estarán en el Argentina vs Suiza de cuartos de final

El árbitro portugués Joao Pinheiro ya dirigió un partido de Suiza en esta edición del Mundial.

Por El Universal

Julio 09, 2026 04:39 p.m.
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Árbitros que estarán en el Argentina vs Suiza de cuartos de final
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      Este sábado la Selección Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza y este jueves, la FIFA compartió quiénes serán los árbitros encargados de impartir justicia.


      El juez principal será el portugués Joao Pinheiro, y estará acompañado por Bruno Jesús y Luciano Maia, también nacidos en Portugal. Los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen completan el equipo arbitral.

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      Pinheiro ya estuvo presente en un partido de Suiza en este Mundial, fue en la goleada 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos.
      Es un árbitro destacado, aunque tuvo una polémica fuerte en la semifinal de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, ya que los teutones protestaron por dos manos de Nuno Mendes y Joao Neves.
      En ese partido, el Múnich se quejó por no expulsar a Mendes y no cobrar penalti por una mano de Neves.

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