Conductor acusado de atropellar a legisladora en Victoria

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MELBOURNE, Australia (AP) — La policía australiana acusó el martes a un conductor de causar lesiones graves de forma intencional a una legisladora federal, que se encuentra en estado crítico tras ser atropellada.

Helen Haines, una política independiente de 65 años, permanecía en un hospital en estado crítico pero estable después de ser atropellada el lunes por un auto ante su oficina en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria, en lo que la policía calificó de un atentado intencional.

Brendan Nugent, de la cercana Tarrawingee, fue acusado de causar lesiones graves de forma deliberada, conducción peligrosa que causó lesiones graves y causar daño a un funcionario federal, indicó la policía en un comunicado.

Detalles confirmados sobre el ataque y detención

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Sospechoso comparecerá ante el tribunal el miércoles

Nugent ha estado detenido desde poco después de que Haines resultara herida y una multitud de transeúntes lo sometiera. Comparecerá ante un tribunal de Wangaratta el miércoles, cuando podría ser puesto en libertad bajo fianza.

El padre del sospechoso, Rod Nugent, publicó un comunicado el martes en el que describió a Haines como "profundamente respetada, valorada y un miembro muy amado de nuestra comunidad local".

"Helen ha sido nuestra amiga durante más de 20 años y lo que le ocurrió ayer es devastador e inconcebible", dijo el padre, añadiendo que cooperará con la policía.

El episodio ha conmocionado a los australianos, en parte porque la violencia política es poco frecuente en el país y los políticos siempre han sido accesibles para el público. La mayoría de los legisladores no llevan escolta y realizan su trabajo y su vida personal sin guardias.

Impacto en la comunidad y reacciones oficiales

Primer ministro agradece la intervención de un transeúnte

El primer ministro Anthony Albanese contó que llamó el martes al barbero local Ricky Jefferies, quien había salido corriendo de su tienda para ayudar a otros testigos a retener al sospechoso, para agradecerle su intervención.

"Es un recordatorio de que, en los peores momentos, vemos lo mejor del carácter australiano", expresó Albanese en Melbourne.

Jefferies había dicho antes a los reporteros que registró los bolsillos del conductor y le quitó un cuchillo. La policía confirmó que se había encontrado un cuchillo. Jefferies también señaló que no se consideraba un héroe.

"Fue una locura", comentó. "Mucha gente se implicó de inmediato y ni siquiera miraron si había peligro. Sólo corrieron a ayudar".

La familia de la legisladora agradece la "rápida ayuda"

La familia de Haines difundió un comunicado en el que expresó su agradecimiento por la "rápida ayuda de los transeúntes", así como del personal sanitario y la policía.

Haines, que fue elegida por primera vez al Parlamento en 2019 y desde entonces había sido reelegida dos veces, fue trasladada inicialmente a un hospital en Wangaratta, una ciudad de 30.000 habitantes. Más tarde, el lunes, fue evacuada en avión a un hospital en la capital del estado, Melbourne, a 236 kilómetros (147 millas) de distancia.

El Hospital Alfred no respondió el martes a una solicitud de comentarios sobre reportes de que a Haines le habían amputado una pierna.

Albanese anunció el lunes que el equipo nacional de lucha contra el terrorismo estaba investigando, incorporando a la policía y a las agencias de inteligencia. Desde entonces, la policía ha dicho que el incidente parece ser aislado.

"Esto no fue un accidente, fue al parecer un acto deliberado, aunque no sabemos cuál fue la motivación", dijo.

Datos recientes han mostrado que las amenazas de violencia política han aumentado en Australia. El jefe de la agencia de espionaje Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, Mike Burgess, reiteró el martes una advertencia previa de que la violencia con motivación política era una de las principales preocupaciones de seguridad, junto con el espionaje y la injerencia extranjera.

La policía informó en 2025 que las amenazas contra parlamentarios se habían duplicado en los últimos tres años. Datos oficiales mostraron más de 1.000 amenazas de ese tipo contra políticos en el año fiscal 2025-2026.

Legisladores de todo el espectro político y Albanese hablaron con medios de comunicación el martes y exhortaron a sus colegas, a los reporteros y al público a bajar el tono en debates políticos cada vez más enconados. Muchos también dijeron que esperaban que no cambiara la cultura australiana, relajada y de políticos accesibles.

La legisladora herida no era considerada controvertida ni divisiva

Haines no era conocida por posturas divisivas. Hija de productores lecheros y madre de tres hijos, fue enfermera, comadrona y académica antes de entrar en política, y defendió asuntos de salud rural. Fue elegida inicialmente en 2019 con una campaña centrada en la equidad en salud, la prosperidad rural y la acción climática.

Albanese dijo que testigos presenciales habían informado que el sospechoso pasó junto a Haines en su todoterreno mientras ella estaba junto al maletero de su auto estacionado. Luego el todoterreno giró y regresó antes de que el hombre embistió a la política, afirmó el primer ministro.

El ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, dijo a la Australian Broadcasting Corp., citando declaraciones de testigos, que el conductor dio marcha atrás y golpeó a Haines por segunda vez, aprisionándola contra su auto, después de atropellarla inicialmente.

Uno de los testigos que acudió en ayuda de Haines, Cody Lepoidevin, dijo a los reporteros que pensó que estaba presenciando un atropello con fuga cuando el todoterreno dio marcha atrás después del primer impacto.

Pero en lugar de huir del lugar, el conductor "dio marcha atrás y volvió a embestirla", relató Lepoidevin.

Australia tiene una baja incidencia de violencia política

En otras partes del mundo, las autoridades han advertido sobre el aumento de amenazas contra legisladores. Estados Unidos ha visto un incremento de la violencia política durante la última década.

Eso incluye el ataque con un martillo en 2022 contra el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; el intento de asesinato en 2024 contra Donald Trump en un mitin en Pensilvania durante su campaña presidencial, así como otro contra el presidente en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril; y los asesinatos en 2025 de una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo, y del comentarista conservador Charlie Kirk en Utah.

En Reino Unido, los asesinatos de políticos también han impulsado un refuerzo de la seguridad. La legisladora laborista Jo Cox fue baleada y apuñalada en 2016 por un extremista de extrema derecha, mientras que el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante inspirado por el grupo Estado Islámico.

En julio, la expolítica británica y concursante de telerrealidad Ann Widdecombe fue hallada asesinada a golpes con un martillo en su casa. Un hombre ha sido acusado de asesinato y de delitos relacionados con el terrorismo.