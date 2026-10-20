Se intoxican universitarios en el CIAU

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Al menos dos personas fueron atendidas este lunes tras un presunto incidente relacionado inicialmente con un olor a gas en el área de fisioterapia del Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria (CIAU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en la colonia Himno Nacional.

Emergencia gas Centro Interdisciplinario UASLP

Según los datos recabados, tres fisioterapeutas presentaron mareos y dolor de cabeza, mientras que otras dos personas necesitaron ser trasladadas inicialmente al área de urgencias del IMSS para recibir valoración médica por las molestias que presentaban.

La movilización ocurrió luego de que se alertó por un supuesto olor a gas en la zona de la alberca utilizada para terapias, lo que provocó la intervención de cuerpos de emergencia.

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En redes sociales y grupos de mensajería también comenzaron a difundirse versiones sobre personas que habrían sufrido desmayos dentro de las instalaciones, información que fue confirmada por la universidad a través de un breve comunicado en que aseguraban que las personas afectadas ya eran atendidas.

Durante un recorrido realizado por el lugar, se constató que ya no había presencia de personal de Seguridad, Protección Civil ni del Cuerpo de Bomberos.

Padres acusan negligencia administrador CIAU

Cerca de las seis de la tarde, padres de familia de alumnos, pacientes y trabajadores afectados por la intoxicación culparon a René Zamudio, el administrador del CIAU por negligencia. Señalan que en repetidas ocasiones se le había advertido sobre el fuerte olor a gas, pero siempre lo minimizó.

Estudiantes y una trabajadora de la UASLP continuaban estabilizados con oxígeno en el IMSS y en el ISSSTE, pero al menos hasta las 18:20 horas ninguna autoridad de la UASLP se había acercado para conocer su situación médica.