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Falla en Google Cloud afecta servicios bancarios en Londres

Google Cloud trabaja en la recuperación tras la falla que impactó servicios financieros.

Por AP

Octubre 20, 2026 09:41 a.m.
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Falla en Google Cloud afecta servicios bancarios en Londres
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      LONDRES (AP) — Los servicios en línea de varios bancos británicos en Londres y sus alrededores se vieron interrumpidos el martes en la mañana por una falla en Google Cloud.

      Falla Google Cloud afecta servicios bancarios en Londres

      Las interrupciones en la nube comenzaron poco después de las 7 a.m., hora local, (0600 GMT).

      El epicentro de la falla es Londres, pero el impacto puede extenderse fuera del Reino Unido si aplicaciones en otros países dependen de infraestructura ahí.

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      Google Cloud investiga interrupción y reporta avances

      "Nuestro equipo de ingeniería continúa investigando el problema", indicó Google Cloud a primera hora del martes. Dijo que estaba empezando a ver una recuperación de los servicios.

      Entre los bancos del Reino Unido que reportaron interrupciones figuran Lloyds, Halifax, HSBC y Revolut.

      "Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios", señaló Revolut en un correo electrónico. "Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están seguros. Hemos estado trabajando para solucionar el problema desde que se identificó esta mañana y pedimos disculpas a quienes se hayan visto afectados y por cualquier inconveniente causado".

      Lloyds dijo que su aplicación vuelve a estar operativa.

      "Entendemos que los problemas de raíz se han resuelto, por lo que esperamos que todos nuestros servicios vuelvan a la normalidad pronto", dijo un portavoz de Lloyds en un correo electrónico.

      Parecía haber interrupciones en otros lugares de Europa, pero no estaba claro si están relacionadas.

      "Pedimos disculpas a todos los afectados por la interrupción", indicó Google Cloud.

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