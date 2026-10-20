Sube de tono comparecencia del V Informe

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Un intercambio de reclamos entre la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, y la titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), Roxanna Hernández, marcó la comparecencia de la funcionaria ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de San Luis Potosí.

Durante la sesión, López Torres cuestionó la falta de precisión en los resultados presentados por la dependencia, particularmente en el desglose de recursos estatales y federales, la efectividad de los programas para reducir las desigualdades de género y los mecanismos de coordinación para atender a mujeres víctimas de violencia.

La legisladora también preguntó por la cobertura y los resultados del programa Menstruación Digna para Todas, al señalar que el informe no especificaba dónde se habían entregado los paquetes de salud menstrual ni cómo se atendía a las poblaciones más vulnerables.

Mientras la diputada insistía en sus cuestionamientos, las asesoras de la secretaria le pasaban constantemente papeles con información para apoyar sus respuestas. En respuesta, Hernández aseguró que contaba con el desglose presupuestal de los programas estatales y federales, aunque reprochó a la diputada que no hubiera prestado suficiente atención a su exposición y que formulara sus preguntas con rapidez.

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La secretaria enlistó partidas para programas estatales, entre ellas 960 mil pesos para la promoción y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres; 1.4 millones para fortalecer la atención integral y 500 mil pesos para acciones contra la violencia.

Sin embargo, cuando López Torres insistió en conocer porqué el informe incorporaba programas federales, como las pensiones para personas adultas mayores, dentro de los resultados de la política estatal de inclusión e igualdad, Hernández respondió que se incluían por su relación con los ejes transversales de la política pública.