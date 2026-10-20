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Los bomberos metropolitanos vuelven a hacer un llamado de auxilio ante la difícil situación económica que enfrenta y que parece haberse vuelto crónica.

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El llamado es, en realidad, una comprobación de que se ha postergado la solución de un problema que se resuelve con recursos.

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Y ahí entran las autoridades, en especial, las de los municipios de la Zona Metropolitana, que han evadido su responsabilidad de aportarlos.

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La expansión de la zona urbana, el crecimiento de las actividades económicas, en especial, la industria; la falta de control de actividades riesgosas, la irresponsabilidad de particulares y otros factores han ampliado el peligro de conflagraciones.

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Ahí están, por ejemplo, los incendios de empresas que resguardan tarimas de madera y que en este año implicaron un duro reto para los bomberos.

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Otro reto es que el concepto de metropolitana, aplicado a la zona urbana que tiene como corazón la capital, ha crecido. Ya no solo son San Luis y Soledad. Ahora es Pozos, Mexquitic, Villa de Reyes e incluso Zaragoza y Santa María.

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Pero pocos de éstos colaboran con la aportación de recursos a los bomberos, propiciando la persistencia de una situación injusta.

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El Congreso del Estado defendió el incremento presupuestal planteado para el año entrante, esgrimiendo los pretextos de cajón: la inflación, aumentos laborales y la previsión financiera en caso de que se pierdan once laudos pendientes de resolución.

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Pero esas explicaciones no alcanzan a justificar que los diputados estén pensando en autorizarse un incremento de siete por ciento.

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Sólo como referencia, la inflación anual acumulada en septiembre pasado es de 3.7 por ciento. Es decir, que los diputados pretenden duplicar el indicador que esgrimen como la base para calcular el aumento planteado para el año entrante.

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Lo que tampoco han hecho los legisladores es justificar ese incremento. ¿Van a plantear más leyes? ¿Analizarán con más rigor las cuentas públicas? ¿Ser más incisivos en las comparecencias?

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No lo han dicho. Pero lo que no necesita decirse es que el incremento, que es un beneficio en sí, será un motor para otros, como el cálculo de las percepciones navideñas o, en el año final de la Legislatura, los bonos de marcha que, desde luego, los diputados no reconocen su existencia.

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En realidad, el incremento salarial va a concretarse simplemente porque los diputados locales pueden hacerlo.