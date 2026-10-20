Cerveceros Milwaukee y Rays Tampa Bay disputan Serie Mundial inédita

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Los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay jugarán una Serie Mundial de Espuma vs. Sol que producirá un monarca inédito y, probablemente, el primer campeonato de las Grandes Ligas disputado completamente bajo techo.

El duelo al mejor de siete entre equipos de modestas nóminas arrancará la noche del viernes en Milwaukee. Será la primera Serie Mundial entre equipos sin títulos desde que los Filis de Filadelfia derrotaron a los Reales de Kansas City en 1980.

Una ciudad es conocida por la comedia televisiva "Laverne & Shirley", por ser la casa de las motocicletas Harley-Davidson, los "cheeseheads" y cervecerías que han incluido a Miller, Pabst y Schlitz. La otra es un destino vacacional con clima cálido, playas y museos de arte.

Apenas cinco de los 30 equipos actuales nunca han ganado un título: Colorado, San Diego y Seattle también siguen sin anillo.

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"La ciudad está lista. Sé que los aficionados están listos, y sé que nosotros estaremos listos", afirmó Jake Bauers, de Milwaukee, tras ser elegido Jugador Más Valioso de la barrida de cuatro juegos sobre los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Jacob Misiorowski, de Milwaukee, encabeza a los lanzadores con su recta de más de 100 millas por hora, y cada equipo cuenta con un dinámico jugador de 22 años como ancla de la alineación: el venezolano Jackson Chourio, de los Cerveceros, y el dominicano Junior Caminero, de los Rays. Freddy Peralta, también de República Dominicana, y Drew Rasmussen, de Tampa Bay, podrían lanzar contra sus antiguos equipos.

Los Cerveceros comenzaron como la franquicia de expansión Pilotos de Seattle en 1969 y luego fueron comprados por el grupo de Bud Selig en un tribunal de bancarrota y se mudaron a Milwaukee para la temporada de 1970. La única presencia previa del equipo de un Clásico de Otoño fue la derrota en siete juegos ante San Luis en la serie de 1982, cuando los Cerveceros aún estaban en la Liga Americana.

Tampa Bay, que derrotó a Cleveland en seis juegos para ganar el banderín de la Liga Americana, debutó como la franquicia de expansión Devil Rays en 1998 y eliminó el "Devil" antes de la temporada 2008. Las dos apariciones del equipo en la Serie Mundial terminaron con derrotas ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers en la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Los mejores se enfrentan por sexta vez en la era del comodín

Esta será apenas la sexta vez desde el inicio de la era del comodín en 1995 que los equipos con los mejores récords de cada liga se enfrentan en la Serie Mundial, después de Atlanta-Cleveland (1995), Yankees-Bravos (1999), Boston-San Luis (2013), Dodgers-Rays (2020) y Dodgers-Yankees (2024).

Dos equipos de nómina baja en la Serie Mundial por primera vez en 35 años

Milwaukee tenía la 19na nómina más alta de MLB al 31 de agosto. Tampa Bay era 25ta.

No ocurría desde 1991 que ambos ganadores de banderín estuvieran entre el 50% inferior en gasto de jugadores. Minnesota ocupaba el 15to lugar entre 26 equipos cuando venció a Atlanta (19no) en siete juegos.

Un enfrentamiento con techo

El estadio de Tampa Bay tiene techo fijo y el de Milwaukee es retráctil — probablemente estará cerrado, con temperaturas a la hora del juego pronosticadas en los 40 altos o 50 bajos (Fahrenheit).

Cuando todos los juegos de la Serie Mundial se disputaron en estadios con techo retráctil en 2020 (Texas) y 2023 (Texas y Arizona), hubo tres juegos al aire libre cada año.

Los techos de ambos parques entraron en juego esta postemporada.

En la novena entrada de la victoria 3-2 de Milwaukee sobre los Padres en el Juego 1 de su serie divisional de la Liga Nacional, Ty France, de San Diego, conectó un elevado alto que parecía que podría irse por encima de la barda del jardín izquierdo para un jonrón de la ventaja, hasta que golpeó un cable del techo retráctil en Milwaukee.

Dos noches después, el novato de los Yankees Spencer Jones conectó un elevado que rebotó en una pasarela en Tropicana Field y fue atrapado por el jardinero derecho Víctor Mesa Jr. para el out en la segunda entrada de la derrota 5-2 de Nueva York en el Juego 2 de su serie divisional de la Liga Americana.

Vínculos en común y legado histórico

Greg Vaughn, Willy Adames y Matt Garza son los jugadores más destacados con largos periodos en ambos equipos, y Bauers debutó en Grandes Ligas con los Rays en 2018.

Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros, trabajó para los Rays durante nueve años antes de que Milwaukee lo contratara como asistente del gerente general en octubre de 2015.

Uno de los grandes apodos del béisbol

A aquellos Cerveceros de 1982 se les conocía como Harvey's Wallbangers, un apodo que les puso el primera base Cecil Cooper. Los Cerveceros lideraron las Grandes Ligas en jonrones bajo el mando del mánager Harvey Kuenn y tenían un roster con cinco futuros miembros del Salón de la Fama: Robin Yount, Paul Molitor, Rollie Fingers, Ted Simmons y Don Sutton.

¿Hotel embrujado?

Varios jugadores a lo largo de los años han afirmado que The Pfister Hotel, donde se hospedan muchos equipos en Milwaukee, está embrujado. Inaugurado en 1893, el hotel tiene arquitectura neorrománica, y jugadores han asegurado escuchar ruidos inquietantes y pasos.

Si hay un séptimo partido, se disputaría en Milwaukee la noche de Halloween.

Boss Man

Pat Murphy, de Milwaukee, ganador de los dos últimos premios a Mánager del Año de la Liga Nacional, tiene dos tatuajes que hacen referencia a Bruce Springsteen: "No Retreat No Surrender" en el antebrazo izquierdo y "The Boss" en la espalda.

Asistió por primera vez a un concierto de Springsteen en 1980, cuando estaba en la universidad, y luego a otro cuando entrenaba en Notre Dame.

Murphy, de 67 años, comentó: "Él creció como un chico católico en Nueva Jersey. Yo era un chico católico del norte del estado de New York. Hay tantas cosas que me resuenan de cómo habla sobre las cosas".

Historias de los estadios

La Serie de 1982 se jugó en el Milwaukee County Stadium, casa de los Bravos de 1953-65 antes de mudarse a Atlanta, y luego de los Cerveceros de 1970-2000. El campeonato de este año se jugará en American Family Field. Conocido como Miller Park de 2001-20, el estadio está junto al sitio del County Stadium. Fue sede del Juego de Estrellas de 2002, que terminó en un empate 7-7 en 11 entradas después de que ambos equipos se quedaron sin lanzadores.

El estadio de Milwaukee es conocido por sus Racing Sausages a mitad de la sexta entrada, con el Brat, Polish, Italian, Hot Dog y Chorizo compitiendo. También tiene el Uecker Seat en la última fila de la sección 422 en la grada alta del jardín izquierdo — incluye una estatua de bronce de Bob Uecker, el querido comediante que transmitió los juegos de los Cerveceros durante 54 temporadas hasta su muerte el año pasado.

La casa de Tampa Bay, Tropicana Field en San Petersburgo, va por su tercer nombre. Conocido como Florida Suncoast Dome de 1990-93 y como ThunderDome de 1993-96, el estadio recibió su nombre actual unos 18 meses antes del primer juego de los Rays en 1998.

Sus únicos juegos previos de Serie Mundial fueron en 2008, cuando los Rays dividieron los dos primeros juegos contra Filadelfia antes de que los Filis ganaran tres seguidos en casa. La otra aparición de Tampa Bay en la Serie fue en 2020, cuando debido a la pandemia de coronavirus toda la serie se jugó en Globe Life Field en Arlington, Texas.

El Trop reabrió esta temporada tras reparaciones por daños causados por el huracán Milton. Los Rays planean mudarse a un nuevo estadio al otro lado de la bahía, en Tampa, en 2029.

Vigilancia de uniformes

Milwaukee tuvo marca de 29-13 con uniformes color crema durante la temporada regular, 17-7 con rayas, 27-12 en azul marino, 9-6 con los atuendos City Connect y 21-21 en azul claro. En la postemporada, los Cerveceros están 4-0 en crema y 3-1 en azul marino.

Tampa Bay tuvo marca de 36-19 con el blanco de local, 32-33 con el azul marino de visitante, 8-2 con el azul Columbia de visitante, 12-3 con los uniformes retro de Devil Rays, 6-4 con City Connect y 3-3 con el gris de visitante. En los playoffs, los Rays están 3-1 con el blanco de local, 1-0 con los retro de Devil Rays y 3-1 con el gris de visitante.

Espejo, espejo

Milwaukee bateó 32 de 128 (.250) y tuvo un porcentaje de embasarse de .347 en su barrida de la SCLN sobre los Dodgers, exactamente los mismos números que tuvieron los bateadores de Los Ángeles en su barrida de la SCLN sobre los Brewers el año pasado.