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Seguridad

Fallecen dos jóvenes en moto en accidente vial

Fueron arrollados por una camioneta en puente de carretera a Rioverde y el Tecnológico

Por Redacción

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Fallecen dos jóvenes en moto en accidente vial
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión por reclusión en contra de Kevin "N", por su probable participación en un robo ocurrido el 19 de enero de este año en una joyería ubicada sobre la calle Morelos, en la capital potosina.

      Según las diligencias, la víctima se encontraba en el área de mostrador del establecimiento, en compañía de una empleada, cuando ingresaron dos sujetos, mientras un tercero permanecía a bordo de una motocicleta en el exterior del negocio.

      Uno de los individuos, ahora imputado, habría amenazado a la víctima y a la empleada con un arma de fuego, mientras su acompañante sustrajo diversa mercancía que se encontraba debajo del mostrador, además de aproximadamente 60 mil pesos en efectivo de la caja y joyería con un valor estimado de un millón de pesos.

      A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación realizaron diversas diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los probables responsables. Con los datos de prueba obtenidos, la FGE solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por reclusión, debido a que Kevin "N" se encontraba detenido por una causa diversa.

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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