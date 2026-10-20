Infantino traslada campaña de reelección FIFA a Tokio para reunión clave

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TOKIO (AP) — La campaña de Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA se trasladará esta semana a Japón para una reunión prevista para el miércoles con la Confederación Asiática de Fútbol.

Reunión clave con la Confederación Asiática de Fútbol

Esto ocurre después de que Infantino se disculpara la semana pasada en Zúrich ante el consejo de 37 miembros de la FIFA por los "errores" que cometió al armar un plan de venta, ahora descartado, de 4.200 millones de dólares para el Mundial.

El consejo es el principal órgano de toma de decisiones de la FIFA, con funcionarios repartidos por todo el mundo.

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La reunión prevista con los dirigentes del fútbol asiático se realizará en un hotel de cinco estrellas en Tokio, con los medios de comunicación en gran medida excluidos.

Apoyos y críticas dentro de la AFC

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la AFC, manifestó una oposición temprana a Infantino y a su plan de crear una filial para gestionar la Copa del Mundo, pero puede haberse acercado a Infantino, según informó The Athletic.

Infantino ha ofrecido a sus críticos una revisión abierta e independiente de cómo la FIFA toma sus decisiones.

Un recuento de The Associated Press indica que Infantino está cerca de conseguir la mayoría simple de las 211 federaciones miembro de la FIFA que necesita para ganar la reelección en marzo para un cuarto mandato. Algunos de los votos decisivos podrían provenir de Asia.

La AFC se había sumado a las críticas contra Infantino tras la propuesta de venta del Mundial, pero sus miembros parecen estar lejos de estar unidos. Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, ha expresado su apoyo al dirigente de la FIFA, mientras que Jordania ha declarado su oposición.

La próxima reunión del Consejo de la FIFA está programada para el 16 de diciembre en Doha, Qatar.

El recuento de The Associated Press muestra que 87 de las 211 federaciones miembro de la FIFA han indicado su apoyo a Infantino, ya sea en comentarios individuales o al respaldar declaraciones de apoyo de sus confederaciones regionales. El mayor bloque de oposición proviene de Europa.

El sistema de votación de la FIFA

Ningún presidente en funciones de la FIFA ha perdido una elección desde 1974. La fecha límite para que un candidato se inscriba para competir contra Infantino es el 18 de noviembre.

Las normas de la FIFA establecen que los candidatos deben haber "desempeñado un papel activo en el fútbol asociación (por ejemplo, como jugador o como dirigente dentro de la FIFA, una confederación o una asociación, etc.) durante dos de los últimos cinco años antes de ser propuestos". Deben contar con "declaraciones de apoyo" de al menos cinco de los 211 miembros.

"La FIFA es una enorme red de clientelismo", dijo Jules Boykoff, politólogo de la Pacific University y exfutbolista profesional. "Recauda miles de millones con el Mundial masculino y los distribuye a asociaciones de fútbol de todo el mundo a cambio de lealtad".

"Los fondos que la FIFA distribuye a organismos futbolísticos de todo el mundo están destinados a desarrollar el fútbol, pero hay muy poca supervisión", añadió Boykoff a The Associated Press. "Decir que la FIFA necesita una reforma estructural sería quedarse enormemente corto".