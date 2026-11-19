Conmemora 400 años la Basílica de San Pedro
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CIUDAD DEL VATICANO.- La Basílica de San Pedro, el corazón espiritual del catolicismo romano, cuya imponente cúpula define el perfil urbano de Roma y es un monumento al logro artístico y la perseverancia, conmemoró el miércoles el 400.º aniversario de su consagración.
El papa León XIV celebró una misa "dedicada a uno de los monumentos más célebres del mundo", diciéndole a los feligreses reunidos bajo las elevadas bóvedas de la basílica que "visitar esta majestuosa iglesia siempre conmueve: nos llena de asombro, nos inspira lo sagrado de la fe, la fuerza de la historia y la belleza del arte".
El pontífice también reflexionó sobre la escala de la estructura, que se extiende aproximadamente a lo largo de dos campos de fútbol.
"La inmensidad de la Basílica Vaticana refleja una vocación perdurable de acoger, para que el mayor número posible de personas pueda encontrar un lugar en la Iglesia", manifestó León.
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La construcción del templo abarcó 120 años, 20 pontificados y el trabajo de una sucesión de 12 arquitectos; resistió la Reforma Protestante —que comenzó en 1517— y el Saqueo de Roma en 1527, antes de que el papa Urbano VIII lo consagrara el 18 de noviembre de 1626.
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