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El Senado de la República ha aprobado recientemente una reforma destinada a combatir la violencia y la discriminación en el ámbito docente, enfocándose en proteger a niñas, adolescentes y mujeres de actos motivados por sexo, condición social y edad. La medida, que recibió el respaldo unánime del pleno, modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su evaluación.

La legislación define como violencia docente aquellas conductas que se produzcan dentro de centros educativos o que deriven de relaciones escolares, especificando que cualquier acción que menoscabe la autoestima de las alumnas mediante discriminación por sus características personales será considerada violencia.

Durante la sesión, la senadora Paloma Sánchez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en Sinaloa, marcando este año como uno de los más críticos en términos de seguridad. Relató incidentes recientes en Mazatlán y Culiacán, donde mujeres han sido asesinadas en circunstancias alarmantes, poniendo de relieve la necesidad urgente de una respuesta legislativa ante estas problemáticas.

La reforma también otorga a las entidades federativas y a la Ciudad de México la responsabilidad de implementar medidas que aborden la violencia desde una perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad. De este modo, se busca no solo erradicar la violencia en el entorno educativo, sino también proteger la dignidad de mujeres, adolescentes y niñas en todos los aspectos de la vida cotidiana.

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Un aspecto crucial de la reforma es la garantía de protección de los datos personales de las víctimas, evitando así que puedan sufrir una doble victimización o ser presionadas a abandonar su entorno educativo o laboral. Las nuevas regulaciones apuntan a fomentar políticas que prevengan, sancionen y eliminen la violencia contra las mujeres tanto en espacios públicos como privados.

Con esta aprobación, el Senado establece firmemente la obligación de los estados para adoptar políticas que se alineen con estas posiciones y se comprometan a crear un entorno más seguro y equitativo para todas las mujeres en el país.