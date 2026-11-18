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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra en el centro de una controversia por su falta de respuesta a una sentencia judicial relacionada con las caravanas navideñas de una reconocida empresa de bebidas. Esta compañía ha sido acusada de utilizar personajes infantiles y elementos navideños para promover el consumo de sus productos azucarados entre niños y adolescentes. La organización civil El Poder del Consumidor ha denunciado que, a pesar de un fallo que data del 13 de mayo, ratificado en julio por un Tribunal Colegiado de Circuito, la autoridad sanitaria no ha cumplido con su obligación de notificar su resolución.

El conflicto se origina en noviembre de 2022, cuando El Poder del Consumidor interpuso una denuncia sanitaria sostenida en la premisa de que los desfiles publicitarios de la compañía violan la Ley General de Salud y su reglamento en materia de publicidad. Ante la ausencia de respuesta por parte de Cofepris, en diciembre de ese mismo año, la organización optó por presentar un juicio de amparo con el objetivo de forzar a la autoridad a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de las caravanas y a abordar las supuestas irregularidades en su publicidad.

El juzgado concedió el amparo, ordenando a Cofepris emitir una respuesta formal a la denuncia. Sin embargo, hasta la fecha, la organización no ha recibido ninguna notificación sobre el cumplimiento de dicha sentencia. Gabriela Guzmán, abogada de El Poder del Consumidor, subrayó la urgencia de que la autoridad cumpla con el fallo, enfatizando que su inacción afecta los derechos de los menores.

La organización también ha expresado que los desfiles de la empresa refresquera emplean diversas estrategias, utilizando personajes y elementos visuales para conectar emocionalmente a los menores con la marca. Según su denuncia, estas tácticas infringen el artículo 24 Bis del reglamento mencionado, que prohíbe el uso de personajes infantiles y elementos atractivos para promover productos que presentan sellos de advertencia.

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El abogado Javier Zúñiga recordó que la Secretaría de Salud debe vigilar y autorizar toda publicidad de alimentos y bebidas, incluida aquella de productos azucarados. La organización ha adviertido que este tipo de publicidad puede resultar perjudicial, ya que los menores tienen dificultades para distinguir entre el entretenimiento y la publicidad, lo que a su vez puede fomentar el consumo de bebidas azucaradas. Esto es preocupante dado que se ha relacionado dicho consumo con problemas de salud como la obesidad y la diabetes.

El Poder del Consumidor ha llevado a cabo más de 40 acciones legales en lo que va del año ante diversas autoridades y ha presentado varios juicios de amparo. La organización demandó que Cofepris cumpla con la sentencia, aborde la denuncia sanitaria y proporcione información sobre las acciones emprendidas para investigar las posibles violaciones a las normativas que protegen a la infancia de la publicidad engañosa.