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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunió recientemente con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, para discutir la creación de encuentros regulares entre autoridades migratorias de ambos países. Durante la rueda de prensa matutina del 18 de noviembre, Rodríguez destacó la necesidad de establecer una cumbre migratoria, dado que México juega un papel crucial en el flujo migratorio que se dirige hacia el norte. La funcionaria expresó que hubo una respuesta positiva por parte del embajador, quien también compartió esta iniciativa.

En el marco de la conversación, Rodríguez subrayó la colaboración existente entre el Instituto Nacional de Migración (INM), autoridades estadounidenses y países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, indicó que no se ha dialogado sobre las caravanas migrantes que atraviesan México. Detalló que el INM mantiene un proceso de comunicación con estos países, pero que aún no se han abordado específicamente las caravanas.

Rosa Icela Rodríguez resaltó que a pesar de las caravanas de migrantes que podrían llegar a Estados Unidos, estas no lo han hecho debido a la atención que brinda el gobierno mexicano, así como a la información que se proporciona sobre los desafíos que conlleva el viaje. Añadió que el diálogo se fortalece para atender las necesidades comunes de los países de la región en materia migratoria.

La funcionaria explicó que el gobierno de México está comprometido en ofrecer apoyo a las personas en movimiento, a través de iniciativas que incluyen empleo temporal y el programa "México Te Abraza". Durante su intervención, proyectó datos sobre los servicios y asistencias brindadas a migrantes, señalando que se han realizado 328,161 repatriaciones desde el 20 de enero de 2025 hasta el 16 de noviembre de 2026, así como un total de un millón 905 mil servicios relacionados con alimentación, traslados y trámites.

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Rodríguez afirmó que el diálogo con el embajador fue constructivo y resaltó los avances alcanzados en la cooperación bilateral en torno a los flujos migratorios. En este sentido, destacó que se ha registrado una disminución del 96% en la migración, así como en los encuentros con las autoridades estadounidenses respecto a los flujos migratorios, no solo desde México, sino también desde Centroamérica. Esta reunión destaca el esfuerzo conjunto de ambos países en la gestión de la migración en la región.