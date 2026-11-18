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La Cámara de Diputados sigue sin acordar cómo elegirá a la persona que sustituirá a Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Con la elección de 2027 ya en marcha, un grupo de expresidentes y exconsejeros electorales pidió acelerar el nombramiento y revisar la integración del Consejo General. La propuesta encontró resistencia en San Lázaro.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que sus conversaciones con el PAN y el PRI no han producido coincidencias sobre las reglas de la convocatoria ni sobre los perfiles para encabezar el instituto. Sostuvo que buscará un acuerdo amplio y que cualquier cambio en la integración del Consejo tendría que revisarse a la luz de la Constitución y la legislación electoral.

Raúl Bolaños Cacho-Cué, presidente de la Mesa Directiva y diputado del PVEM, consideró innecesario sustituir a todo el Consejo en pleno proceso electoral. Argumentó que el INE sigue operando con diez integrantes y que la prioridad debe ser cubrir la presidencia. Por su parte, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, descalificó a los exconsejeros y los acusó de representar el origen de la corrupción en el organismo.

Qué plantearon los exconsejeros

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José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova participaron este miércoles 18 de noviembre en la presentación de un pronunciamiento que pide elegir cuanto antes a una nueva presidencia con respaldo de distintas fuerzas políticas. Ugalde advirtió que prolongar la gestión provisional agravaría, a su juicio, la crisis de confianza en el instituto.

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El planteamiento también abrió la discusión sobre las demás consejerías. Woldenberg propuso revisar la integración del Consejo porque, sostuvo, varios de sus miembros fueron nombrados sin el respaldo de la oposición. Valdés, a título personal, consideró que algunos integrantes deberían separarse del cargo. El pronunciamiento dejó abierta la forma en que se harían esos cambios.

Quién dirige el INE y cómo se cubrirá la vacante

Taddei formalizó su renuncia el 26 de octubre. Al día siguiente, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. En paralelo, el INE presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos durante la gestión anterior.

La Cámara de Diputados debe emitir una convocatoria e integrar un comité técnico para evaluar a las personas aspirantes. La designación requiere el voto de dos terceras partes de los diputados presentes y el procedimiento constitucional prevé un sorteo si se agotan las etapas sin alcanzar la mayoría requerida. Quien resulte electo completará el periodo que dejó Taddei, previsto hasta abril de 2032. Canal del Congreso

Mientras se negocia el relevo, el calendario electoral sigue corriendo. Las precampañas federales comenzarán el 4 de enero de 2027 y la jornada será el 6 de junio, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales, además de los cargos locales que correspondan en las 32 entidades.