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SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que sus tropas demolieron el miércoles la lujosa casa de un destacado líder pandillero haitiano conocido como Jeff. No quedó claro si murió.

Bukele publicó un video en X que muestra un video antiguo de Jeff posando frente a su mansión en el país caribeño y luego pasa a helicópteros salvadoreños volando hacia ella mientras disparan una ráfaga tras otra, con grandes columnas de humo elevándose desde la casa.

"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières", escribió Bukele.

La batalla de 1803 fue crucial para ayudar a asegurar la independencia de Haití de Francia, convirtiéndolo en la primera república negra del mundo.

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De momento no se sabe si la policía y el ejército de Haití participaron. Una fuerza de represión de pandillas respaldada por la ONU indicó que no participó.

Horas después del anuncio, miles de haitianos marcharon por las calles de Puerto Príncipe y otras localidades por segundo día consecutivo en elogio del líder de El Salvador mientras coreaban: "¡Bukele! ¡Bukele!"

Entre quienes celebraban el ataque del miércoles estaba Mario Jean-Pierre, un vendedor de 45 años en Puerto Príncipe.

"Jeff es un criminal y espero que haya muerto", dijo. "Pedimos ayuda; Bukele nos respondió".

Líder pandillero exhibía piscina visible por satélite

Jeff es considerado uno de los líderes pandilleros más poderosos de Haití. Su verdadero nombre es Jeff Larose, pero también es conocido como Jeff Canaan, Jeff Gwo Lwa y Talibán. Su llamada pandilla Talibán, que tiene un par de cientos de integrantes, desde hace tiempo controla una comunidad conocida como Canaan, al norte de Puerto Príncipe.

"Es una de las pandillas más organizadas, con el control territorial más estricto", observó Diego Da Rin, un experto en Haití del International Crisis Group. Explicó que el ataque a la casa de Jeff fue el siguiente paso obvio para las operaciones de Bukele.

Jeff construyó la casa a mediados de 2024, completa con una piscina adornada con su logotipo.

"Es muy fácil identificarla por satélite", dijo Da Rin. "Fue un acto muy desafiante por su parte".

Señaló que la casa era muy vulnerable a un ataque aéreo, pero fue construida en un lugar donde atacarla por tierra habría sido difícil.

Da Rin comentó que Jeff estaba entre un puñado de líderes pandilleros que han construido mansiones en los últimos años.

"En cierto modo, se sentían intocables en su territorio", explicó. .

El uso de drones explosivos y helicópteros, de los que carecen la policía y el ejército de Haití, ha cambiado eso. Si bien ha permitido a las fuerzas perseguir a las pandillas con mayor eficiencia, también ha multiplicado el número de víctimas inocentes y ha llevado a las pandillas a tomar represalias contra civiles.

"No sorprende que las pandillas busquen socavar el entusiasmo por la llegada de nuevas fuerzas atacando a civiles que han expresado apoyo a las operaciones de seguridad", declaró Sandra Pellegrini, analista sénior de Armed Conflict Location and Event Data.

Ella y Da Rin advirtieron que, pese a los ataques de Bukele contra las pandillas haitianas, será un desafío mantener el control a largo plazo, lo que además pone a los civiles en riesgo.

Dos poderosos "señores de la guerra" bajo ataque

Da Rin dijo que duda que Jeff estaba en la mansión dado que el 8 de noviembre tropas salvadoreñas atacaron la vivienda de Wilson Joseph, más conocido como Lanmò San Jou y líder de la pandilla 400 Mawozo. No murió en el ataque.

Da Rin indicó que los líderes pandilleros tienen varias residencias y siempre pueden buscar refugio en cualquier casa dentro del territorio que controlan.

Señaló que Jeff y Lanmò San Jou son aliados y controlan las principales carreteras al norte y al este de Puerto Príncipe que conducen a otras ciudades y pueblos, cobrando peajes que se han convertido en su principal fuente de ingresos.

"Él y Lanmò San Jou son posiblemente los señores de la guerra más poderosos de Puerto Príncipe", apuntó Da Rin.

Jeff opera en Canaan, que se estableció como una comunidad informal después de que un devastador terremoto azotara Haití en enero de 2010. Se calcula que ahora viven allí decenas de miles de personas.

El mes pasado , Bukele desplegó alrededor de 2.500 soldados en Haití después de que cuatro de los suyos fueran atacados el 18 de octubre mientras se encontraban en lo profundo de territorio controlado por pandillas. Siguen desaparecidos.