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Los demócratas nominaron a Hakeem Jeffries el miércoles para ser presidente de la Cámara de Representantes, mientras dejaba atrás a la mayoría de los escépticos y estaba en camino de hacer historia como el primer legislador negro de la nación en empuñar el mazo.

Jeffries aseguró la nominación durante la votación a puerta cerrada, con 251 votos a favor y 11 en contra, antes de una votación en el pleno de esa instancia legislativa cuando el nuevo Congreso se reúna en enero. Entre quienes votaron en contra había un grupo de recién llegados progresistas, quienes dijeron en un comunicado que "todavía queda trabajo por hacer" para garantizar sus prioridades.

Más tarde, Jeffries prometió trabajar duro, en cada rincón del caucus demócrata, en un país que le da a cada generación la oportunidad de "mostrarse, alzar la voz, ponerse de pie y ayudar al país a marchar hacia una unión más perfecta".

"Nuestro trabajo es combatir el extremismo MAGA, no entre nosotros", dijo, en referencia al movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez", del presidente Donald Trump, "y lograr grandes cosas para el pueblo estadounidense".

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Jeffries se postula sin oposición, pero se enfrenta a un partido inquieto y ansioso por un cambio en el Congreso después de que los votantes expulsaran a los republicanos en una reprimenda al presidente Donald Trump y al partido en el poder. Llamadas telefónicas y campañas en redes sociales han inundado las oficinas de los demócratas en la Cámara y en el Senado, exigiendo un nuevo comienzo. Varios manifestantes increparon a Jeffries la semana pasada durante una conferencia demócrata en Denver.

Antes de la votación del miércoles, Jeffries, de Nueva York, afirmó que no da nada por sentado. Se reunió con los caucus que integran a los demócratas de la Cámara y habló con casi todos los miembros. Sin embargo, tras haber llevado a los demócratas a una de las más grandes mayorías entrantes en décadas, a Jeffries le sobrará margen de trabajo para apuntalar el apoyo y contener la disidencia.

Quienes se oponen a Jeffries, incluidos algunos respaldados por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, señalaron que las conversaciones están en marcha mientras trabajan para impulsar Medicare para Todos, detener las duras acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sacar el dinero de la política y poner fin a la guerra de Israel en Gaza.

"Hemos trabajado para asegurar compromisos del líder Jeffries en conversaciones de buena fe", declararon en un comunicado conjunto. "Esas conversaciones continúan".

Quienes firmaron fueron los miembros electos Darializa Avila Chevalier, de Nueva York; Adam Hamawy, de Nueva Jersey; Frederick Haynes, de Texas; Melat Kiros, de Colorado; Donavan McKinney, de Michigan; Chris Rabb, de Pensilvania, y Claire Valdez, de Nueva York.

Jeffries forma parte de un trío de liderazgo con la representante de Massachusetts, Katherine Clark, y el representante de California, Pete Aguilar, quienes también serían primicias históricas: Clark como la primera mujer líder de la mayoría y Aguilar como el primer latino en desempeñarse como jefe de bancada de la mayoría. Ellos también se postularon sin oposición y fueron elegidos, al igual que el representante de California, Ted Lieu, como presidente del caucus demócrata de la Cámara.

Jeffries se enfrentaría a un pase de lista separado de toda la Cámara para convertirse en presidente cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero de 2027, lo que sería un hito para una nación que ha tenido dificultades para crear una democracia representativa, desde que el primer legislador negro fue elegido para la Cámara hace más de 150 años.

En ese momento, necesitará 218 votos, una mayoría, para asegurar el mazo.

Los escépticos cuestionan si los líderes están a la altura del cargo

Para decenas de miembros electos, la votación del miércoles fue la primera en sus carreras, incluso antes de prestar juramento para el cargo en enero.

Jeffries fue nominado para presidente de la Cámara por cinco demócratas que esencialmente representan todos los aspectos del caucus, incluida la miembro electa recién llegada Rebecca Bennett, de Nueva Jersey.

Entre quienes pronunciaron discursos de nominación estuvo el representante James Clyburn, el legendario legislador de Carolina del Sur.

"Este es un momento histórico para nuestra nación", dijo Clyburn a la sala, según sus comentarios privados que invocaron a líderes del pasado y la efusión de los votantes por un cambio en el país.

La representante demócrata de Connecticut, Rosa DeLauro, restó importancia a los detractores y dijo: "Es un día en la historia de esta nación al que no puede restársele importancia de ninguna manera. Nunca podría estar más orgullosa de ser demócrata de lo que estoy hoy".

El representante de Maryland, Kweisi Mfume, quien llegó por primera vez al Congreso en 1987 con el fallecido representante de Georgia, John Lewis, dijo: "Significa muchísimo en términos de hacer avanzar el balón. Alguien tiene que romper el vidrio, y en este caso eso es exactamente lo que ha ocurrido".

El conteo, con 262 votos emitidos, incluyó a los elegidos para el nuevo Congreso y a los delegados de la Cámara.

La representante de Washington, Emily Randall, quien regresa al cargo, dijo haber escuchado preguntas sobre el liderazgo de la Cámara en asambleas públicas en su distrito y ha observado cómo llegaban mensajes directos a su feed de Instagram sobre la elección de los líderes. Así que decidió empezar a devolver las llamadas.

"Hay personas que me han escrito preguntando si Bernie Sanders podría ser el presidente de la Cámara de Representantes", dijo, en referencia al senador independiente de Vermont que se alinea con los demócratas. "Técnicamente sí, y probablemente sería difícil".

(Es cierto que la Cámara puede elegir como presidente a cualquier persona, pero es poco probable que sea Sanders porque ya tiene su trabajo diario en el Senado).

Dijo que estaba votando por Jeffries. Los legisladores destacaron la transmisión en vivo que hizo la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, en la que intentaba explicar el papel del presidente de la Cámara y su apoyo.

"Hay un solo candidato en esta contienda: Hakeem Jeffries", dijo Ocasio-Cortez anteriormente en el Capitolio.

Primeros líderes de una era posterior a Pelosi

Jeffries, Clark y Aguilar han ascendido juntos, como equipo, como la primera nueva generación de líderes de la era posterior a Pelosi y pronto se desempeñarán como líderes de la mayoría por primera vez.

Cuando la representante de California, Nancy Pelosi, decidió dejar el liderazgo en 2022 tras la derrota electoral del partido que entregó la mayoría a los republicanos, se preparó el terreno para esta era.

Una sacudida similar, en la que los demócratas buscan un cambio, ocurre en el Senado, donde el líder del mismo, Chuck Schumer, de Nueva York, enfrenta un desafío del senador Chris Van Hollen, de Maryland, en elecciones el próximo mes.

Schumer insistió el miércoles en que tenía los votos: "Seré reelegido como líder de la mayoría".

La representante Yassamin Ansari, de Arizona, que retorna al cargo, dijo que las situaciones en el Senado y en la Cámara "son bastante diferentes".

Afirmó que Jeffries ha sido un líder colaborativo que escucha ideas de miembros del caucus progresista como ella y otros. "Su trabajo es reflejarnos a todos, no solo a una facción", señaló Ansari.

El representante de Alabama, Shomari Figures, quien logró una sorprendente victoria en un distrito rediseñado que favorecía al candidato republicano, dijo antes de la votación que apoyaría a Jeffries.

"No es ni siquiera una pregunta compleja", comentó sobre Jeffries, de quien dijo que "nos guio a través de lo que probablemente sea el periodo de dos años más tumultuoso de cualquier presidencia en la historia de esta nación".

"No voy a dejar de respaldarlo justo aquí, al borde de la historia", concluyó.