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El Partido Acción Nacional (PAN) ha iniciado un esfuerzo para restaurar el legado de Manuel J. Clouthier, conocido como "Maquído", quien fue un candidato presidencial en 1988 y falleció un año después en un accidente de tráfico. La senadora Lilly Téllez presentó el miércoles una propuesta destinada a inscribir el nombre de Manuel Jesús Clouthier del Rincón, con la designación de "Demócrata", en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. Esta acción busca rendir homenaje a su contribución a la democracia en México.

Téllez, quien votó en oposición a la inscripción del nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el mismo muro, argumentó que Clouthier aportó a la discusión nacional aspectos cruciales como la necesidad de elecciones libres, el respeto a la voluntad ciudadana, la pluralidad política y la limitación del ejercicio arbitrario del poder. La senadora enfatizó su importancia como símbolo de la participación ciudadana en la política, subrayando que la responsabilidad de proteger la democracia no recae únicamente en quienes ocupan cargos electivos.

Clouthier del Rincón nació el 13 de junio de 1934 en Culiacán, Sinaloa. Su formación como ingeniero agrónomo lo llevó a involucrarse en distintas organizaciones del sector productivo. Se unió al PAN en 1984 y, posteriormente, fue candidato a gobernador de Sinaloa. Su carrera política alcanzó un punto culminante en 1988, cuando fue candidato a la presidencia del país.

Según la senadora Téllez, la candidatura de Clouthier simbolizó un importante avance hacia una competencia política más abierta en un periodo donde la sociedad demandaba mayor inclusión democrática. Clouthier es recordado por su valiente denuncia de irregularidades electorales y por el fomento de la movilización ciudadana para hacer valer el sufragio, procurando que la voluntad popular tuviera un reconocimiento efectivo.

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La propuesta también menciona que, en una democracia constitucional, la oposición es fundamental para el correcto ejercicio del poder, no como un obstáculo, sino como un elemento esencial de su legitimidad. Esto permite el disenso y la exigencia de rendición de cuentas.

Finalmente, la senadora del PAN busca destacar no solo la ideología y afiliación política de Clouthier, sino su trayectoria en la defensa de las libertades y el voto libre, elementos que consideró centrales en su legado histórico. El reconocimiento de Maquído se perfila como un recordatorio de la importancia de la participación ciudadana en el ámbito político contemporáneo en México.