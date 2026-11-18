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Un hombre de 19 años que ya fue acusado de planear una masacre en un templo hindú a las afueras de Chicago enfrenta nuevos cargos de terrorismo y violencia armada, informó la policía el miércoles.

Las autoridades aseguran que Alexandros Paporakis tenía planeado atacar un templo hindú en Aurora, Illinois, el 11 de octubre, durante el primer día de la festividad hindú de Navaratri. Compañeros de trabajo de Paporakis en un Taco Bell reportaron a las autoridades que les había dicho que planeaba "matar a gente india", y la policía lo arrestó esa misma tarde. En un principio fue acusado de amenazas terroristas y de posesión ilegal de un fusil de asalto.

La fiscalía ha dicho que Paporakis se autodenomina como supremacista blanco y neonazi, y que escribió un documento en el que detallaba sus fantasías de asesinar a personas de otras razas. Durante un allanamiento, la policía recuperó de su vivienda un fusil, municiones, un chaleco táctico y un parche "que mostraba imágenes asociadas con el extremismo supremacista blanco".

Un jurado investigador imputó el pasado 5 de noviembre a Paporakis por seis cargos de terrorismo, dos cargos de violencia armada y dos cargos de intento de terrorismo, todos delitos graves, según la policía. También se añadieron nueve cargos de amenazas terroristas.

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La acusación también incluyó nuevos cargos relacionados con la tenencia de armas de fuego, incluida la posesión de un arma de fuego sin número de serie y no contar con una tarjeta de identificación emitida por la policía.

De momento se desconoce por qué la policía tardó en dar a conocer información sobre la acusación del jurado investigador.

Un juez ordenó que Paporakis permanezca detenido, después de declararlo una amenaza para la comunidad. Se tiene previsto que comparezca el jueves ante el tribunal para la lectura de cargos.

Fedor Kozlov, abogado de Paporakis, dijo el miércoles a The Associated Press que su cliente aún planea declararse inocente.

El ataque frustrado generó alarma entre miembros de la comunidad hindú de Chicago y líderes del sur de Asia, quienes afirmaron que un aumento en la retórica racista contra su comunidad había alimentado la amenaza. El representante Raja Krishnamoorthi, quien estuvo en el templo el día que se tenía planeado el atentado, hizo un llamado a las autoridades para acusar a Paporakis de un crimen de odio. No se ha anunciado un cargo de ese tipo.

La oficina del FBI en Chicago señaló el miércoles que no había información adicional sobre posibles cargos federales. La fiscalía federal para el Distrito Norte de Illinois no ha respondido a una solicitud de comentarios.