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YAKARTA, Indonesia.- Rescatistas en Indonesia recuperaron más cuerpos el miércoles de una mina de oro ilegal, elevando a nueve el número confirmado de muertes mientras continuaban con la búsqueda de otras 17 personas que se creen que quedaron atrapadas durante una inundación ocurrida esta semana.

Los mineros buscaban pepitas de oro a última hora del lunes cuando la lluvia intensa hizo que el cercano río Ciseureuh se desbordara hacia el pozo en la zona minera del distrito de Bogor, en la provincia de Java Occidental.

Se estima que el pozo tiene unos 100 metros (330 pies) de profundidad en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta.

Una vez que los mineros escaparon de un tramo de la excavación antes de que las aguas de la crecida lo llenaran, señaló el portavoz de la policía de Java Occidental, Hendra Rochmawan.

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En un primer momento, mineros de la zona y residentes intentaron bombardear el agua por su cuenta antes de que la situación se volviera inmanejable. Las autoridades no fueron notificadas de inmediato porque los mineros operaban ilegalmente, explicaron.

"El problema fue que nadie lo reportó y nadie quería reportarlo porque la actividad era ilegal", dijo Muhammad Adam Hamdani, jefe de emergencias y logística de la agencia de mitigación de desastres de Bogor.

Según Rochmawan, la policía recibió el primer reporte unas 16 horas después de que se produjo la inundación. Tras una evaluación inicial por parte de las autoridades locales, bomberos y otras agencias, la empresa minera estatal PT Antam envió un informe formal a la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta poco después de la medianoche del miércoles, lo que desencadenó una operación a gran escala.