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Continúan los rescates tras deslave

Por AP

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Continúan los rescates tras deslave
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      CHONGQING, China.- Los equipos de rescate utilizaron excavadoras el domingo para peinar los escombros en busca de sobrevivientes de un deslizamiento de tierra en el suroeste de China, que mató al menos a ocho personas y dejó a otras 34 desaparecidas.

      Enormes cantidades de rocas y tierra se precipitaron ladera abajo y sepultaron más de 10 edificios residenciales a primera hora del viernes en la ciudad de Chongqing, en el condado de Pengshui.

      Unos nueve rescatistas fueron vistos la mañana del domingo llevando una bolsa naranja sellada fuera del lugar. No estaba claro si se había recuperado a una víctima.

      La televisión estatal CCTV informó que todos los residentes de 21 edificios dentro de la zona de posible impacto habían sido evacuados. Las autoridades realizaron las evacuaciones de edificios en laderas y en zonas bajas dentro de una radio de un kilómetro del sitio del desastre, y reubicaron a más de 1.100 personas, indicaron las autoridades de Chongqing en una publicación en WeChat difundida el domingo.

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      Las autoridades señalaron que uno de los 10 sobrevivientes fue dado de alta del hospital, mientras que los otros nueve se encontraron en condición estable. Ocho personas rescatadas de entre los escombros habían muerto.

      Los equipos de rescate, apoyados el sábado por perros y por detectores, encontraron señales de vida.


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