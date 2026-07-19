Julián Quiñones termina dentro del top 10 de goleadores

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- La participación de México en el Mundial 2026 será recordada por el gran carácter del cuadro de Javier Aguirre, la fase de grupos invicta, la victoria sobre Ecuador, la batalla frente a Inglaterra y un par de cosas más, como el actuar de Julián Quiñones con el tricolor.

Julián Quiñones, máximo goleador mexicano en Mundial 2026

Quiñones se colocó como el futbolista más decisivo del cuadro nacional, siendo un gran motor en la ofensiva y el más goleador del plantel que disputó este torneo.

El actual jugador del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, terminó su primera Copa del Mundo con un total de cuatro anotaciones y de esta forma se estableció como el jugador mexicano con más goles en esta edición.

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De igual manera, el ex del América empató la marca histórica que tenían Luis Hernández y Javier "Chicharito" Hernández, ambos con cuatro anotaciones, pero con más participaciones mundialistas que Quiñones.

Detalles de los goles y posición en tabla general

Julián anotó frente a Sudáfrica en el duelo inaugural en el Estadio Ciudad de México. Convirtió otro en el cierre de fase de grupos contra Chequia, sumó uno más en dieciseisavos contra Ecuador y también en octavos ante Inglaterra.

Gracias a sus cuatro goles, además de ser histórico en la Selección Mexicana, también se colocó dentro de los 10 jugadores con más goles en esta edición que fue liderada por Kylian Mbappé.

¿En qué lugar quedó Julián Quiñones en la tabla de goleo del Mundial 2026?

El atacante mexicano culminó en el cuarto puesto del listado, uno por encima de Vinicius Junior.

· Kylian Mbappé- 10 goles

· Lionel Messi- 8 goles

· Jude Bellingham- 7 goles

· Erling Haaland- 7 goles

· Ousmane Dembélé- 6 goles

· Harry Kane- 6 goles

· Mikel Merino- 5 goles

· Ismaila Sarr- 4 goles

· Julián Quiñones- 4 goles

· Vinicius Junior- 4 goles