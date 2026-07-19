Tormenta Fausto se forma en Pacífico frente a México

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MIAMI (AP) — La tormenta tropical Fausto se formó el domingo en el océano Pacífico, lejos de las costas suroccidentales de México, mientras que una depresión tropical que deambulaba en las cálidas aguas del golfo de México al noroeste de Florida amenazaba con fortalecerse y convertirse en una tormenta con nombre.

Centro Nacional de Huracanes informa evolución de Fausto

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que una depresión tropical se fortaleció por la tarde y se convirtió en la tormenta de nombre Fausto, la cual se ubicaba a unos 1.200 kilómetros (750 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California, y se esperaba un fortalecimiento constante o rápido y que pudiera convirtiera en huracán para el lunes por la noche.

El meteoro registraba vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph). No hay avisos ni alertas costeras en vigor.

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Seguimiento a tormentas en Pacífico y golfo de México

También en el Pacífico oriental, la tormenta tropical Elida se debilitaba el domingo y se espera que se convierta en una baja remanente en un par de días. Elida se ubicaba el domingo a unos 1.635 kilómetros (1.015 millas) al oeste de Baja California Sur y tenía vientos sostenidos máximos de 95 km/h (60 mph).

Además, los meteorólogos están vigilando de cerca la evolución de una depresión tropical alimentada por aguas cálidas al sur-sureste del Panhandle de Florida, en el noroeste del estado.

Los meteorólogos esperan que la depresión se fortalezca y se convierta en una tormenta tropical a principios de la semana. Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para partes del Panhandle hasta la frontera con Alabama. Se espera que la tormenta de lento desplazamiento se mueva cerca de o a lo largo de la costa norte del golfo durante los próximos días.

Independientemente de si se convierte en una tormenta con nombre, el sistema podría llevar fuertes lluvias a las zonas costeras del norte de Florida, Alabama y Luisiana a medida que avanza hacia el oeste en dirección al este de Texas, dijo el centro de huracanes.

El domingo por la tarde, la depresión estaba prácticamente estacionaria y se ubicaba a unos 310 kilómetros (190 millas) al sur-sureste de Panama City, Florida, y tenía vientos sostenidos máximos de 45 km/h (30 mph).