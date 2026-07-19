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Conor McGregor confirma lesión LCA en UFC 329: detalles y recuperación

El peleador fue operado y espera volver al octágono en 2027 tras su lesión en UFC 329.

Por AP

Julio 19, 2026 08:54 p.m.
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Conor McGregor confirma lesión LCA en UFC 329: detalles y recuperación
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      LAS VEGAS (AP) — Conor McGregor confirmó que sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA) derecho en su acortada pelea de UFC 329 contra Max Holloway.

      Detalles confirmados sobre la lesión de McGregor

      McGregor manifestó que también sufrió daños en el menisco en la pelea del 11 de julio, que duró 1:09, y la comparó con una lesión que padeció en la pierna contraria contra Holloway en 2013.

      "Actualización: fue LCA y menisco. Es la misma lesión que en la primera pelea con Holloway, solo que esta vez en la pierna opuesta. Bastante impactante", escribió McGregor en una publicación en X el domingo.

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      Cronología del caso y expectativas de recuperación

      El regreso de McGregor al octágono por primera vez en cinco años terminó de forma abrupta cuando cayó de manera incómoda al intentar conectar una patada en los segundos iniciales ante Holloway. El peleador de 38 años intentó continuar, pero el combate fue detenido cuando cayó a la lona dos veces más.

      McGregor fue operado la semana pasada y dijo que está caminando sin muletas. Tiene la esperanza de volver al octágono en 2027.

      "En aquel entonces volví a competir en 9 meses para pelear contra Diego Brandao. Con los avances actuales de la medicina regenerativa y los métodos de entrenamiento mejorados, está totalmente dentro de mis posibilidades regresar para el próximo verano", escribió.

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