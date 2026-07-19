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Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona conferencia tras Mundial 2026

Scaloni confirmó que cumplirá contrato hasta diciembre y evaluará su futuro en la Albiceleste.

Por El Universal

Julio 19, 2026 08:49 p.m.
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Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona conferencia tras Mundial 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este domingo la Selección Argentina perdió la final del Mundial 2026 frente a España (0-1) y el dolor para los albicelestes es desgarrador.

      Lionel Scaloni rompe en llanto en conferencia tras la final

      No sólo porque no pudieron defender la corona, sino porque pudo ser el último partido de Lionel Messi con la camiseta de su país y porque Lionel Scaloni, su director técnico, puso en duda su continuidad al frente de la Selección y rompió en llanto en su conferencia de prensa al ser cuestionado al respecto.

      "Nunca imaginé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele en el alma, lo siento". En ese momento, no pudo soportar más las lágrimas y el jefe de prensa de Argentina lo retiró de la conferencia de prensa.

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      Futuro de Scaloni y reacciones tras la derrota

      "Cumpliré mi contrato hasta diciembre y veré", respondió al ser cuestionado sobre su continuidad al frente de la Albiceleste.

      Cabe recordar que Lionel Scaloni tomó las riendas de la Selección Argentina después de la eliminación contra Francia en el Mundial de Rusia 2018. Desde entonces, cambió la historia de la albiceleste enterrando los fantasmas que tenía su país y les devolvió la gloria conquistando dos Copas América y una Copa del Mundo.

      En redes sociales, los argentinos le expresaron su cariño y apoyo, deseando que se mantenga al frente del equipo.

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