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Sheinbaum felicita a España tras coronarse campeona del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el triunfo de España y el papel de México como sede.

Por El Universal

Julio 19, 2026 08:52 p.m.
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Sheinbaum felicita a España tras coronarse campeona del Mundial 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Al concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el torneo representó una "gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos", y sostuvo que el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.

      Felicitaciones de Claudia Sheinbaum a México y España

      A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria federal felicitó a las y los mexicanos por la organización del campeonato y aseguró que México fue "la mejor sede" del torneo.

      "Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo", escribió.

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      Sheinbaum también felicitó a España, que este domingo se proclamó campeona del Mundial 2026, al señalar que obtuvo el campeonato de manera merecida.

      Coordinación entre países anfitriones y mensaje de unidad

      Asimismo, destacó la coordinación entre los tres países anfitriones de la justa mundialista —Canadá, Estados Unidos y México— al considerar que la organización conjunta dejó un mensaje de cooperación internacional.

      "Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", expresó.

      El mensaje fue publicado horas después de la final de la Copa del Mundo, celebrada en Estados Unidos, encuentro al que asistió la presidenta mexicana junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el palco de honor del estadio.

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