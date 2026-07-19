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Leandro Paredes agrede a jugadores España tras final en Nueva York

El técnico Lionel Scaloni intervino para separar a los jugadores y evitar que la pelea escalara tras el partido.

Por El Universal

Julio 19, 2026 08:31 p.m.
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Leandro Paredes agrede a jugadores España tras final en Nueva York
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Con la fuerza del trabajo en grupo, España desapareció a Lionel Messi y se consagró campeona del Mundial de 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga este domingo a las afueras de Nueva York.

      Final Mundial 2026: Leandro Paredes agrede a jugadores España

      Con un disparo furioso del revulsivo Ferran Torres (106'), los ibéricos pusieron fin al heroísmo del portero albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez, y ganaron su segunda estrella, tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

      La Roja dio una despedida amarga a Messi, quien a sus 39 años jugó, según ha dicho, su último partido en una Copa del Mundo. El '10' dice adiós sin poder revalidar el título ganado en Qatar 2022.

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      ¿Cómo fue la pelea entre argentinos y españoles tras el triunfo de los ibéricos en la Final?

      Sin embargo, más allá de lo que pasó en los 90 minutos y la prórroga, al final el juego terminó con los ánimos a tope.

      Tras el silbatazo final, varios jugadores de ambas selecciones se fueron a los golpes, en especial Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes no soportaron la frustración de perder la final y descargaron su coraje contra algunos jugadores de La Roja, como sucedió con Gavi, quien incluso cayó en el césped.

      Afortunadamente, algunos integrantes de ambos equipos ingresaron para separar a los que buscaban pelea, como sucedió con el técnico Lionel Scaloni, quien tuvo la serenidad para calmar a los jugadores de ambas selecciones.

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