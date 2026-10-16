Bajarán temperaturas el fin de semana y se prevén lluvias

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El frente frío número 2 y la masa de aire polar que lo impulsa provocarán un descenso de temperatura durante el fin de semana en San Luis Potosí, acompañado de fuertes vientos y lluvias que podrían alcanzar niveles torrenciales en el este y sureste del territorio potosino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 16 de octubre precipitaciones de 150 a 250 milímetros en puntos de esas zonas, además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el estado. En su aviso de las 06:00 horas, vinculó estas condiciones con el avance del sistema frontal sobre el noreste y oriente del país. smn.conagua.gob.mx

De acuerdo con el pronóstico regional de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en la zona Centro se espera este viernes una máxima de 22 grados y una mínima de 12, con lluvias y lloviznas puntuales. Para el sábado, la máxima bajaría a 14 grados y la mínima a ocho.

En las partes altas de esta región, el pronóstico para este viernes es de 16 grados como máxima y seis como mínima, con rachas de viento que podrían alcanzar 80 kilómetros por hora en sierras.

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El cambio también será marcado en la zona Media, donde la temperatura máxima prevista pasará de 25 grados este viernes a 14 el sábado. Protección Civil anticipó lluvias y tormentas fuertes desde la tarde, así como rachas de hasta 90 kilómetros por hora en sierras y el sur de la región, incluido San Ciro de Acosta.

Para la Huasteca, el organismo estatal prevé este viernes una máxima de 31 grados y una mínima de 20, con tormentas muy fuertes y precipitaciones puntualmente intensas. El sábado, los valores bajarían a 19 y 15 grados, respectivamente.

En el Altiplano, se esperan este viernes temperaturas de entre 26 y 15 grados, con lluvias y tormentas principalmente por la tarde. Las rachas podrían llegar a 70 kilómetros por hora en sierras; para el sábado, el pronóstico es de 21 grados como máxima y 10 como mínima.

La CEPC advirtió sobre el riesgo de bajadas de agua, crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, principalmente en las zonas Media y Huasteca, además de posibles interrupciones en los servicios de electricidad y telefonía. También pidió evitar que personas pasen la noche en la vía pública ante el descenso térmico.

En el Pacífico, Trudy ya se intensificó a huracán mayor durante la madrugada de este viernes, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que reportó vientos sostenidos cercanos a 195 kilómetros por hora. Esta actualización supera la categoría 2 mencionada en el aviso estatal inicial. El organismo mantiene vigilancia por sus posibles efectos sobre las costas del suroeste de México.