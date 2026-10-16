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Huracán Trudy categoría 3 se acerca a la costa del Pacífico

Trudy se localiza a 385 km de Acapulco con vientos de 195 km/h y avanza hacia el noroeste.

Por AP

Octubre 16, 2026 07:38 a.m.
A
Huracán Trudy categoría 3 se acerca a la costa del Pacífico
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      MIAMI (AP) — Trudy se fortaleció hasta convertirse en un huracán mayor de categoría 3 y los meteorólogos dijeron que la tormenta se dirigía hacia el suroeste y del centro-oeste de la costa del Pacífico de México.

      Huracán Trudy avanza hacia la costa pacífica de México

      A primera hora del viernes, Trudy se encontraba a unos 385 kilómetros (240 millas) al suroeste de Acapulco y a unos 535 kms (335 millas) al sur-sureste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros/hora (120 millas por hora) mientras se desplazaba en dirección noroeste a 9 km/h (6 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC).

      Había un aviso activo de huracán para la costa de México, desde Cabo Corrientes hasta Punta San Telmo, en el norte, y se emitió otro de tormenta tropical desde Zihuatanejo por la costa hasta Manzanillo, apuntó el NHC.

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      Tormentas Simon y Champi generan alertas en el Pacífico

      Al noroeste de Trudy, la tormenta tropical Simon tenía vientos de 75 km/h (45 mph) y se espera que se debilite pronto hasta convertirse en una baja remanente.

      También en el Pacífico, la tormenta tropical Champi se ubicaba al este de Guam el viernes, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 19 km/h (12 mph) con vientos máximos sostenidos que alcanzaban los 86 km/h (52 mph), según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y la web del Comando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de Estados Unidos.

      Se emitió una advertencia de tifón para Guam y Rota junto con una de tormenta tropical para Tinian, Saipan y áreas cercanas.

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