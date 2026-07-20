Ucrania lanza más de 400 drones hacia Moscú: daños y heridos reportados

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Ucrania lanzó más de 400 drones hacia Moscú en una nueva andanada contra la capital rusa, indicó el alcalde de la ciudad el lunes.

La arremetida se produjo horas después que Rusia bombardeara Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles balísticos, en un implacable ciclo de ataques de represalia que hace que un acuerdo para poner fin a la invasión total de Moscú, que ya supera los cuatro años, parezca una posibilidad lejana.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció que mantendrá "conversaciones clave" el lunes, cuando intenta desactivar una crisis política interna luego que la reorganización del gobierno de la semana pasada dejara al descubierto una profunda división entre la vieja guardia militar y jóvenes innovadores sobre cómo librar la guerra.

Zelenskyy necesita convencer a la población ucraniana de que sacrificar al ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, de 35 años, y mantener la confianza en el general Oleksandr Syrskyi, de 60 años y formado en la era soviética, como jefe de las fuerzas armadas, no descarrilará la lucha contra Rusia.

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La decisión de Zelenskyy desató días de protestas callejeras a favor de Fedorov y en contra de Syrskyi.

Impacto en la comunidad

Ucrania impacta otro depósito de crudo ruso

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que más de 400 drones ucranianos fueron lanzados hacia la capital rusa desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes. Agregó que la mayoría fueron derribados lejos de la capital y que 85 fueron interceptados cerca de Moscú.

Andrei Vorobyov, gobernador regional de Moscú, indicó que 10 personas resultaron heridas por drones ucranianos. Añadió que varios edificios residenciales e instalaciones de infraestructura civil sufrieron daños.

El ataque provocó un incendio en el parque industrial Yuzhnye Vrata, a unos 30 kilómetros (18 millas) al sur de Moscú, según Yevgeniya Khrustaleva, jefa del área de Domodedovo en la región de Moscú.

El medio de noticias Astra reportó que el ataque también causó un incendio en un depósito de petróleo en Podolsk, unos 20 kilómetros (12 millas) al sur de Moscú, pero no hubo confirmación oficial del ataque.

Las fuerzas ucranianas atacaron instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú, a más de 400 kilómetros (250 millas) de la frontera de Ucrania, dijo Zelenskyy. También señaló que las fuerzas ucranianas alcanzaron dos embarcaciones pertenecientes a la llamada flota clandestina de Rusia que transportaban petróleo sancionado y cuatro buques de carga seca en el mar Negro.

Un dron impactó un autobús de pasajeros en Shebekino, en la región rusa de Bélgorod que limita con Ucrania, matando a cinco personas —cuatro mujeres y un niño— e hiriendo a otras 23, según el gobernador interino Alexander Shuvayev.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de ninguna de las partes.

La tecnología ucraniana de drones de largo alcance ha evolucionado rápidamente durante la guerra, lo que supone un problema para Rusia, cuya enorme masa territorial es difícil de proteger por completo. Las fuerzas de Kiev han apuntado especialmente a instalaciones petroleras rusas, provocando escasez de combustible y dejando en evidencia al presidente ruso, Vladímir Putin.

El Ministerio ruso de Defensa indicó en mayo que las defensas antiaéreas habían derribado 1.054 drones ucranianos en un periodo de 24 horas.

¿Cómo ocurrió el aumento de ataques con misiles?

Rusia usa misiles balísticos con más frecuencia

Al tiempo que Kiev ruega a sus socios extranjeros que le suministren interceptores sofisticados capaces de contrarrestar los misiles balísticos rusos —mucho más difíciles de detener que los drones o los misiles de crucero—, las fuerzas de Moscú han buscado aprovechar las debilidades de las defensas antiaéreas de Ucrania.

Los misiles balísticos vuelan más rápido que la velocidad del sonido y pueden llegar a Kiev en minutos, dando a las defensas antiaéreas poco tiempo para reaccionar y a los civiles para llegar a un refugio.

Rusia ha intensificado en las últimas semanas el uso de misiles balísticos y el domingo los empleó en un bombardeo que, según autoridades ucranianas, mató al menos a seis personas e hirió a decenas.

"Las fuerzas rusas han lanzado más misiles balísticos contra Ucrania en lo que va de julio que los que Rusia, según reportes, produce cada mes", señaló a última hora del domingo el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington.

"Rusia parece estar recurriendo a sus reservas para seguir aumentando el número de misiles balísticos que lanza contra Ucrania, ya que estos misiles tienen una tasa de éxito más alta que los drones y los misiles de crucero", apuntó.

La fuerza aérea de Ucrania informó que Rusia disparó durante la noche dos misiles y 94 drones de ataque de largo alcance contra el territorio de Ucrania. Indicó que las defensas antiaéreas bloquearon o interceptaron 81 drones, y que nueve drones y un misil causaron daños en nueve lugares.

El Ministerio ruso de Defensa reconoció el lunes que sus fuerzas atacaron durante la noche tanques de combustible en el puerto ucraniano de Odesa, en el sur del país.

Un ataque ruso en Pavlohrad, en la región ucraniana central de Dnipropetrovsk, hirió a 13 personas, dijo el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanzha. Once personas fueron hospitalizadas, incluida una niña de 13 años, añadió.

Detalles confirmados

Ataque ruso a buque de carga mata a 10 marineros frente a Odesa

La Autoridad de Puertos Marítimos de Ucrania declaró que un buque de carga bajo la bandera del país de África occidental Guinea-Bissau fue impactado por fuerzas rusas el domingo poco después de salir del puerto ucraniano de Odesa, matando a 10 miembros de su tripulación, incluidos cinco marineros de Siria. Añadió que ocho personas fueron rescatadas del barco, que transportaba maíz de Ucrania.

La Autoridad General de Fronteras y Aduanas de Siria condenó "enérgicamente los repetidos ataques dirigidos contra buques comerciales con marineros y tripulaciones sirias a bordo en puertos ucranianos y zonas marítimas cercanas en el mar Negro, y las muertes y lesiones resultantes entre los marineros sirios".

La declaración siria no mencionó a Rusia. Moscú ha construido relaciones con el nuevo gobierno sirio desde que el expresidente Bashar Assad fue derrocado en diciembre de 2024 en una ofensiva rebelde encabezada por el ahora presidente interino Ahmad al-Sharaa.