Senadores exigen transparencia y cámaras corporales para ICE

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WASHINGTON (AP) — Decenas de senadores demócratas y el senador independiente de Maine presionaron el lunes para obtener más detalles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las prácticas de contratación de la agencia y sus tácticas de persecución de vehículos, al tiempo que exigieron darle cámaras corporales a todos los agentes.

Carta de senadores al Departamento de Seguridad Nacional

Las exigencias llegaron en una carta encabezada por el senador independiente de Maine Angus King, firmada por 38 senadores demócratas y enviada al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE. Los pedidos se producen tras dos tiroteos en que agentes del ICE mataron a inmigrantes en Houston y en Maine.

The Associated Press informó la semana pasada que el agente del ICE en Maine que mató a un hombre de Colombia tenía antecedentes de comportamiento violento hacia familiares, detallados en registros del tribunal de familia.

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Su primera exesposa, Ashley Brouillette, dijo a AP que él fue físicamente violento con ella, incluida una ocasión en la que le arrojó agua hirviendo mientras ella sostenía a su hijo.

Su segunda exesposa, Lucinda Brouillette, envió un comunicado durante el fin de semana en el que alegó "un patrón persistente de abuso, intimidación, manipulación, miedo y control".

"A lo largo de nuestro matrimonio y en los años posteriores, durante mucho tiempo temí que su ira, agresividad y comportamiento cada vez más extremo terminarían por derivar en una violencia grave y potencialmente mortal, y a menudo creí que yo sería quien la sufriría", escribió la segunda exesposa.

Cientos de páginas de documentos del tribunal de familia describen su turbulento matrimonio y los años posteriores. Lucinda Brouillette dijo al tribunal que él la había acechado y acosado, y que había maltratado física y verbalmente a su hija, según múltiples solicitudes de órdenes temporales de protección. Brouillette derribó a su hija adolescente y le restregó espaguetis en el cabello y, durante otro arrebato, arrastró a su hija por la casa mientras ella lloraba, afirmó.

"Dave necesita terapia o algo para su trastorno de estrés postraumático y depresión", escribió Lucinda Brouillette en una solicitud de orden temporal de protección en nombre de su hija adolescente, que un juez concedió en 2021.

En documentos judiciales, David Brouillette afirmó que su segunda exesposa lo había difamado.

Varios familiares dijeron a AP que el gobierno nunca debió darle un arma, una placa y la autoridad para patrullar las calles de la ciudad, mientras el gobierno de Trump intensifica su agenda de deportaciones masivas.

Demandas de los senadores para mejorar la rendición de cuentas

La carta de los senadores el lunes enumera nuevas medidas para aumentar la rendición de cuentas en la agencia, incluida la transparencia sobre si el ICE considera registros del tribunal de familia sobre violencia doméstica o abuso al evaluar a nuevos reclutas.

"Seguimos apoyando la expulsión de delincuentes peligrosos condenados de nuestras comunidades, pero este objetivo puede y debe lograrse sin poner en peligro a esas mismas comunidades en el proceso. De ninguna manera podría caracterizarse a cualquiera de las víctimas en Texas y Maine como ´lo peor de lo peor´, lo que hace que estas muertes trágicas sean aún más graves", escribieron los senadores. "El pueblo estadounidense merece claridad y rendición de cuentas", añadieron.

Señalaron que el ICE debería empezar de inmediato a usar uniformes o chalecos que los identifiquen claramente como "ICE", en lugar del más genérico "POLICE" o "POLICE ICE". Grupos de derechos civiles y defensores han criticado con frecuencia a la agencia por no usar uniformes o identificaciones claras en sus chalecos balísticos que los identifiquen como oficiales de deportación.

Los senadores también exigieron saber qué cambios se estaban realizando en las detenciones de tráfico y persecuciones de vehículos.

Los tiroteos en Maine y Houston involucraron en ambos casos a agentes del ICE que dispararon contra personas que estaban dentro de vehículos en ese momento. Tras el tiroteo en Maine, Seguridad Nacional suspendió temporalmente que los agentes realizaran detenciones de vehículos, salvo en situaciones específicas. Pero apenas un día después, tras duras críticas de algunos simpatizantes de MAGA, el presidente Donald Trump dijo en redes sociales que las detenciones de tráfico debían continuar.

Seguridad Nacional declaró la semana pasada que estaba incorporando nueva capacitación en medidas de control de multitudes, detenciones de vehículos de alto riesgo, ejercicios con fuego real y entrenamiento médico, en respuesta a lo que calificaron como ataques coordinados contra sus agentes y las instalaciones del ICE.