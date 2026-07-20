Andy Burnham asume como primer ministro en Reino Unido

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LONDRES (AP) — Andy Burnham asumió el lunes como nuevo primer ministro británico, prometiendo un plan de 10 años para restablecer la estabilidad política y reactivar la economía, mientras reconoció que otros seis líderes de Reino Unido han intentado y fracasado en hacerlo en la última década.

Andy Burnham asume el liderazgo con un plan a largo plazo

Hablando fuera del 10 de Downing Street minutos después de ser formalmente nombrado por el rey Carlos III, Burnham se comprometió a aliviar el costo de vida para la gente común, descentralizar el poder político, revitalizar la industria y acabar con que las personas sin hogar duerman en la calle. Aseguró que aplicará un "cortocircuito" a un sistema que según él ha tomado rumbos equivocados desde la década de 1980, cuando se privatizaron los servicios públicos y las empresas de servicios y se erosionó el gobierno local.

"Sacaremos el poder de aquí y lo llevaremos a cada código postal del país para que puedan hacer más y, al hacer más, construir una nueva economía en la que pongamos los elementos esenciales de la vida de nuevo bajo un control público más fuerte para que vuelvan a ser asequibles para ustedes", declaró.

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Indicó que estaba "plenamente consciente" de la puerta giratoria política por la que estaba pasando.

"Este es un momento para la reflexión y una nueva determinación", señaló. "Requiere que mi generación de políticos eleve su nivel y esté a la altura del nuevo desafío. Reino Unido necesita mostrar al mundo que podemos recuperar nuestra estabilidad una vez más, y ese es nuestro desafío: hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor".

Cambios clave en el gabinete del nuevo primer ministro

Una de las mayores tareas de Burnham en su primer día fue nombrar un gabinete. El puesto clave de jefe del Tesoro fue para John Healey, el exsecretario de Defensa que dejó el gobierno anterior hace unas semanas por planes de financiación para su departamento. Su nombramiento fue una sorpresa.

Healey reemplaza a Rachel Reeves, la arquitecta de gran parte de la agenda económica del predecesor de Burnham, Keir Starmer, así como de algunos de los tropiezos que erosionaron su apoyo. Otros que dejaron el gabinete incluyeron a David Lammy, quien era viceprimer ministro.

El secretario de Energía, Ed Miliband, fue nombrado secretario de Exteriores. Reemplaza a Yvette Cooper, quien aún no ha sido nombrada para un nuevo puesto. Shabana Mahmood se mantiene como secretaria de Interior.

Se esperaban más anuncios durante la noche, antes de que el gabinete completo se reúna el martes.

El partido cambia de líder a mitad de mandato

Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro británico desde 2016 después de reemplazar el viernes a Starmer como líder del Partido Laborista, de centroizquierda y en el gobierno. Starmer anunció el mes pasado que dimitiría.

Starmer dejó el cargo apenas dos años después de ganar una victoria electoral aplastante, obligado a dimitir por su propio partido tras una serie de tropiezos y cambios de rumbo.

La democracia parlamentaria británica permite que los partidos gobernantes cambien de líder y, por tanto, de primer ministro, sin necesidad de una elección general. La próxima votación nacional no tiene por qué celebrarse hasta 2029, aunque Burnham puede convocarla antes si quiere.

Burnham fue el único candidato en una contienda para convertirse en el nuevo líder del partido, asegurando nominaciones de 379 de los 403 diputados laboristas en la Cámara de los Comunes.

Se enfrentará a muchas de las mismas dificultades que su predecesor: una economía lenta, alto costo de vida, servicios públicos sobrecargados, preocupaciones sobre la migración y asuntos exteriores que incluyen las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

También intentará gestionar las relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien primero se acercó y luego se distanció de Starmer. La oficina de Burnham informó que el primer ministro habló con Trump el lunes por la tarde y "subrayó su compromiso con la defensa y la seguridad".

Nuevo líder promete un nuevo estilo de política

El exalcalde del Gran Manchester se ha comprometido a hacer que la política sea "menos tóxica", mejorar el nivel de vida en todo el país y "recuperar la esperanza que a todos nos ha estado faltando".

Burnham anunció que presentará un plan de 10 años para Reino Unido más adelante este año. Antes de eso, expondrá los primeros pasos "para dar a la gente un poco de margen ahora, algo de ayuda con el costo de vida".

"Y expondré algunas de esas medidas a partir de mañana, incluido cómo las pagaremos", apuntó.

Después de su discurso, dijo a los periodistas que "siempre ha adoptado un enfoque muy prudente" respecto a la economía en trabajos anteriores, y que no asumirá ningún riesgo económico ahora.

Tim Bale, profesor de política en la Universidad Queen Mary de Londres, explicó que los laboristas habían respaldado a Burnham "para inyectar un sentido de positividad, de esperanza, de propósito, un sentido de dirección".

Burnham dice que "va a marcar una gran ruptura, no sólo con Keir Starmer, sino también con lo que considera cuatro décadas de dirección equivocada", dijo Bale. "Pero qué significa exactamente eso en términos de políticas concretas, en términos de cuánto va a gastar y en qué, y cuánto va a gravar con impuestos ... aún no lo sabemos".

Starmer se va pero dice que su trabajo estaba hecho

En el vertiginoso mundo de las transiciones políticas británicas, Burnham entró en Downing Street apenas minutos después de que Starmer se fuera.

"Me voy con buen talante, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que hemos logrado", manifestó Starmer antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey. Fue una oferta que "Su Majestad tuvo a bien aceptar", aseguró el palacio en un comunicado.

Starmer se convirtió en líder laborista en 2020 tras una de las peores derrotas electorales del partido, y lo llevó a una victoria aplastante cuatro años después. Pero pronto se vio superado por los desafíos de gobernar.

"Desde entonces, ha sido el privilegio de mi vida servirles a ustedes y a este gran país como primer ministro", aseveró Starmer antes de salir de Downing Street, de la mano de su esposa Victoria. "Estoy seguro de que Reino Unido es ahora más fuerte y más justo que hace dos años".