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Crisis en Bali por falta de combustible

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Crisis en Bali por falta de combustible
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      Denpasar, Indonesia.- Largas filas de vehículos se extendieron fuera de las gasolinas en toda la isla turística de Bali esta semana después de que las entregas de combustible se volvieron interrumpidas por una combinación de problemas técnicos, mal tiempo y un aumento de la demanda, informaron funcionarios el miércoles.

      En la isla, dependientes del turismo, motocicletas y automóviles esperaban fuera de las estaciones y se desbordaban hacia las carreteras cercanas mientras los conductores se apresuraban a conseguir combustible. Se han reportado filas desde el domingo.

      Las autoridades subrayaron que la escasez se debió a problemas de distribución interna, más que a una falta de suministro o a turbulencias en los mercados energéticos mundiales.

      "Esto es puramente un problema de distribución", afirmó Laode Sulaeman, director general de petróleo y gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. "Un buque cisterna de combustible se retrasó, pero ya llegó y desde ayer se realizan entregas las 24 horas".

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      Fotos y videos mostraron largas filas de motocicletas, surtidos inactivos y personal de seguridad, incluidos soldados, que fueron desplegados para ayudar a controlar a las multitudes.

      El gobernador de Bali, I Wayan Koster, indicó que las reservas de combustible en los depósitos de almacenamiento seguían siendo suficientes, pero que las entregas a las gasolinaras se ralentizaron por la llegada tardía de buques cisterna y la congestión vial. Instó a los residentes a no entrar en pánico y afirmó que se estaban distribuyendo suministros adicionales.

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