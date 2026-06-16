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Dan cuatro años de cárcel a hijo de la princesa noruega

Fue sentenciado por dos casos de violación y maltrato a una exnovia

Por EFE

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Dan cuatro años de cárcel a hijo de la princesa noruega
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      Copenhague.- Un juzgado de Oslo condenó este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, informó la televisión pública NRK.

      Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, fue absuelto en cambio de otras dos violaciones, y su defensa anunció que apelará la sentencia.

      "El caso ha sido tratado por un tribunal. La Casa Real no tiene ningún comentario sobre el resultado", indicó el Palacio a NRK.

      La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa solicitaba la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

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      El joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba acusado de cuatro violaciones a otras tantas mujeres, seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

      El tribunal consideró probadas dos violaciones: una ocurrida en diciembre de 2018 en el sótano de la residencia de los príncipes en Skaugum (en las afueras de Oslo), donde el joven vivía; y otra, en una fiesta en Oslo en marzo de 2024.

      En ambos, el tribunal considera probado que, según el material videográfico aportado, las dos jóvenes dormían mientras ocurrieron los actos y no podía ofrecer resistencia.

      En los otros dos, ocurridos en octubre de 2023 y noviembre de 2024, el tribunal determinó que existía una duda razonable debido a las incongruencias en los testimonios y a que las imágenes, grabadas con el teléfono de Høiby, no eran concluyentes.

      Høiby deberá indemnizar también conjuntamente a las víctimas con 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros).

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