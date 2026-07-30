Denuncia expresidenta proscripción ante NU
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BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández, quien cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por corrupción, denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los jueces que la sentenciaron por "machismo estructural" y persecución política.
"Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como éste: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder", explicó la exmandataria de centroizquierda —que gobernó el país entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023— en una publicación difundida el miércoles en sus redes sociales.
La presentación, a cargo de dos abogados extranjeros, tuvo lugar al cumplirse el primer año del arresto domiciliario que se le impuso a Fernández luego de que la Corte Suprema de confirmara la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la licitación pública para la construcción de obras viales durante su gestión.
El dirigente de 73 años, que se encuentra recluido en su apartamento de Buenos Aires, enfrenta actualmente otro juicio por asociación ilícita en una causa que involucra también a varios empresarios que habrían pagado millonarios sobornos a funcionarios durante su gobierno.
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Fernández, quien rechaza los cargos en su contra, sostuvo que "lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas".
"Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino", remarcó. "Con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país... ¿ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?".
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