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Derrame de buque petrolero llega a Omán

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Derrame de buque petrolero llega a Omán
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      BEIRUT.- Un derrame de petróleo procedente de un buque varado frente a las costas de Omán no sólo ha puesto en riesgo a una isla cercana, sino que ya alcanzó algunas de las playas del territorio continental de la nación árabe, informó la autoridad ambiental de Omán el miércoles.

      La fuga proviene del Caroline Bezengi —un buque sancionado que se cree que forma parte de la "flota fantasma" de Rusia—, que transportaba casi un millón de barriles de petróleo al momento de reportar una explosión en junio pasado.

      Ninguna parte se ha atribuido la responsabilidad del incidente y no se ha dado a conocer la causa de la explosión.

      Expertos en medio ambiente señalaron que el derrame se ha estado extendiendo rápidamente en las últimas semanas, luego de que el buque quedó parcialmente sumergido frente a las costas de la isla Qabiliyah, poniendo en peligro un área marina protegida.

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      La Autoridad Ambiental de Omán ha estado monitoreando el derrame y determinó que la contaminación también ha alcanzado las playas de Ras Madrakah, en el territorio continental de Omán, a unos 200 kilómetros (125 millas) al norte de la isla Qabiliyah.

      Las autoridades también advirtieron que las costas meridionales de la isla Masirah, a más de 300 kilómetros (185 millas) al norte de la ubicación del buque, también podrían verse afectadas en las próximas horas.

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