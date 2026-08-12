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ASU crea licenciatura para formar influencers en redes sociales

El programa de ASU incluye formación en ética y desarrollo de marca para la generación Z.

Por EFE

Agosto 12, 2026 06:55 p.m.
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ASU crea licenciatura para formar influencers en redes sociales
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      Tucson (EE.UU.), 12 ago (EFE).- La Universidad Estatal de Arizona (ASU) creó este año una licenciatura para formar influencers, en la que los estudiantes aprenderán a construir una marca en redes sociales y a afrontar los desafíos éticos de esta industria.

      Universidad Estatal de Arizona lanza programa para influencers

      Durante el programa, que inicia en octubre próximo de forma presencial y en línea, los aspirantes a influencers estudiarán cómo hacer crecer su marca y crear publicaciones de gran impacto en formatos de video, pódcast y diversas plataformas de redes sociales.

      La nueva especialización forma parte de la prestigiosa escuela de periodismo de Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication de ASU.

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      Formación ética y desarrollo de marca para la generación Z

      "El programa de Licenciatura en Creación de Contenidos te prepara para convertirte en 'influencer' y narrador estratégico capaz de prosperar en la economía de los creadores, un sector en rápida evolución", señaló ASU en un comunicado de prensa sobre el nuevo programa.

      Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar los cursos requeridos en el campo universitario de ASU en Phoenix (Arizona), en Los Ángeles (California) o en línea.

      La universidad busca llegar a un creciente mercado de grupo de jóvenes liderados por la Generación Z, quienes han crecido rodeados de las redes sociales y admirando a famosos influencers.

      El programa les promete capacitarlos para desempeñar funciones empresariales como es el desarrollo de su propia marca.

      En su página web, ASU indica que la creación de contenido va mucho más allá de solo hacer videos y subirlos a las redes, también implica tomar decisiones éticas que impactan no sólo al autor, sino a aquellos que lo siguen.

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