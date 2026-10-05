Panadero Jonathan Barrera crea Conchasúchil para Día de Muertos en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- A menos de un mes de que en México se celebre el Día de Muertos, centros comerciales, tiendas y hasta panaderías ya comienzan a prepararse con productos alusivos a una de las fechas más representativas del país.

Creación innovadora de pan artesanal para Día de Muertos

Un claro ejemplo es una panadería ubicada en CDMX, que decidió crear la ´Conchasúchil´, un pan con forma de la flor de cempasúchil que las familias mexicanas utilizan para adornar sus altares y que se ha convertido en uno de los símbolos de esta celebración.

La creación pertenece a Jonathan Barrera, panadero y pastelero responsable de Bestcake CDMX, quien presumió su creación a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Detalles y características de la Conchasúchil

De acuerdo con la información compartida por el establecimiento, el producto busca reunir en una sola pieza elementos del pan de muerto y de la concha tradicional.

"Ya se viene esa temporada del año donde recordamos a los que ya no están, pero viven en nuestros recuerdos, y para celebrar esta temporada de muertos les traigo de nueva cuenta la Conchasúchil", escribió.

Según explicó, se trata de una concha elaborada con masa de pan de muerto y decorada con una costra hecha a base de la misma preparación de la concha, aunque con una textura más suave que permite recrear cada uno de los pétalos.

-----¿Dónde conseguir la ´Conchasúchil´ y cuánto cuesta?

Para quienes ya quieren probar esta creación durante la temporada de Día de Muertos, la panadería informó que la Conchasúchil se comercializa en una caja con seis piezas por 520 pesos.

Esto significa que cada pieza tiene un precio aproximado de 86.67 pesos; sin embargo, la venta se realiza mediante la presentación completa de seis piezas.

Además de su peculiar diseño, Bestcake CDMX destaca que la preparación lleva 100% mantequilla, así como ralladura natural de naranja y esencia de flores de azahar.

Hay un detalle importante para quienes quieran probar la Conchasúchil: actualmente, Bestcake CDMX no cuenta con un establecimiento físico.

El proyecto trabaja desde casa y los productos se elaboran sobre pedido. De acuerdo con la información compartida por la propia panadería, su ubicación se encuentra por la zona de FES Zaragoza II, en la Ciudad de México.