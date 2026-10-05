Matt Reeves detiene rodaje de The Batman II por asunto personal
La filmación de The Batman II se detuvo para que Matt Reeves atienda un asunto familiar urgente.
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El rodaje de "The Batman II", protagonizado por Robert Pattinson, hace una pausa temporal, esto debido a que su director, el cineasta Matt Reeves, se ha tomado un descanso para resolver un asunto personal que requiere de su completa atención.
Matt Reeves pausa rodaje The Batman II por asunto personal
Este lunes, 5 de octubre, Warner Bros y DC Studios, quienes producen la cinta, lanzaron un comunicado en donde explican que, la razón por la que Reeves se encuentra indispuesto para dar continuidad a las filmaciones es de índole personal.
"La producción de ´The Batman II´ se ha suspendido temporalmente, mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar".
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Warner Bros y DC Studios expresan apoyo a Matt Reeves
Los estudios y la compañía no mostraron intolerancia frente la ausencia provisional del cineasta, en cambio, hablaron de su solidaridad con el cineasta, famoso por dirigir otras cintas como "The Batman", "la saga de "Cloverfield" y las películas de "El planeta de los simios" de 2014 y 2017.
"Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y esperamos retomar el proyecto pronto".
Cabe destacar que el rodaje, en el que participan Robert Pattinson, que da vida a Bruce Wayne / Batman, Andy Serkis y Colin Farrell, como Alfred y el Pingüino, respectivamente, comenzó sus grabaciones en la ciudad de Londres.
Algunos de los pocos datos con los que se cuenta, hasta el momento, es que "The Batman II" está programada para estrenarse el 18 de febrero de 2028, lo que se desconoce es, el tiempo en que se prolongará el descanso de Reeves y, si este, alterará la fecha en que la película llegaría a los cines.
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